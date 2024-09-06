Наталка Карпа, которая имеет медицинское образование, ответила, готова ли пойти на фронт

Муж певицы Наталки Карпы сейчас служит в ВСУ, поэтому певица выбрала быть рядом с дочкой, а не идти на фронт.

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43-летняя украинская певица Наталка Карпа, которая имеет медицинское образование, призналась, почему не решилась пойти на фронт, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

Так, Наташа призналась, что действительно училась на медика, однако, поскольку она не работала по специальности, то ее диплом медика автоматически аннулировался с годами. Таким образом, артистка не должна становиться на воинский учет, поскольку ее медицинское образование уже не действительно.

Певица призналась, что в армию она пошла не из-за отсутствия практики в медицине, а потому, что такое решение они приняли с ее мужем Евгением Тереховым, позывной "Титановый Джексон", который стал на защиту Родины еще раньше.

"Мы на нашем семейном совещании разделили наши обязанности — решили, что один из нас идет защищать страну, второй заботится о семье и воспитывает малышей", — пояснила артистка.

Заметим, что Наталья и Евгений имеют общую дочь Злату, которой сейчас 4,5 года.

Также артиста объяснила, что даже если бы причиной было не воспитание дочери, то она все же считает себя более полезной в тылу чем на фронте.

"Мне кажется, как артист я больше приношу пользы. Бюджеты, которые собираем на выступлениях — помогают ребятам закупать нужные вещи, ремонтировать автомобили", — пояснила певица.

Несмотря на то, что все же пока Наталья выполняет роль мамы и артистки, она не исключает, что при необходимости готова будет встать на защиту родины и вспомнит медицинские навыки, которые в свое время изучала.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Натальи Карпы для издания Фокус.