"Це підстава": Вадим Олійник вляпався в скандал через рекламу казино

Українська поетеса Дарʼя Лісіч стала гостею шоу, яке вів співак Вадим Олійник. Втім, після виходу відео блогерка помітила, що там є реклама онлайн-казино.

Лісіч називає це підставою, адже спершу інтеграцію не було погоджено з нею. У Threads "несеться" новий скандал.

У чому звинувачують Олійника?

"Це шо за підстава? Звичайно, що на версії правок мені ніхто не показував цю вставку. Повидаляла всюди в себе посилання на випуск, бо це ї**на х**ня і болюча тема для країни — лудоманія. Плюс я знаю, скільки вони платять. Я думала, що такою ху***ою займаються тільки інфоциганство. Це підстава якась", — обурилася Дарʼя.

Лісіч додала, що після цього Олійник заблокував її в соцмережах і навіть начебто блокує всіх, хто критикує його.

"Товариство, мене було успішно заблоковано Вадимом. Не знаю чому і навіщо, але я розцінюю це як спробу уникнути відповідальності за вчинок як переді мною, так і перед аудиторією, якій тема казино не сподобалася", — написала блогерка.

Відео дня

Вадим Олійник Фото: instagram.com/oleynikvadim/

Реакція Олійника

Тим часом співак написав: "Якби я рекламував усе, що мені приписують – жив би на особистому острові".

А Дарʼя додала, що впевнена, що хоча б раз кожному з зірок пропонували десятки тисяч доларів за інтеграцію казино.

"І ніхто з порядних людей ці гроші не бере, бо не хочуть маратися об цю тему навіть за великий куш", — написала вона.

Зокрема, адвокат Євген Пронін пригадав випадок з минулого.

"Півтора роки тому десь знявся в великому інтервʼю для Вадима. Було дуже гарно, до речі. Посеред інтервʼю заговорив про казино, його незаконну рекламу і всі негативні наслідки цієї історії, виявилось, що у нас на загальній камері стояла табличка якоїсь казяви. Я попросив замазати її і не вирізати все що я сказав про казино. Інтервʼю не вийшло", — написав він у коментарях.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Артист Вадим Олійник, учасник "Фабрики зірок" і гурту "ДіО.фільми", у великому інтерв'ю розповів, як склалося його життя після участі в популярному телевізійному проєкті.

На початку 2025 року співак оголосив про тимчасову паузу у стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко, з якою вони були разом протягом чотирьох років.

Крім того, артист заявив, що пройшов ВЛК і він повністю придатний до служби в армії.