Співав з Дантесом: що сталося з зіркою "Фабрики зірок" Вадимом Олійником

Артист Вадим Олійник, учасник "Фабрики зірок" і гурту "ДіО.фільми" (разом з Володимиром Дантесом), у великому інтерв'ю розповів, як склалося його життя після участі в популярному телевізійному проєкті.

Український співак Вадим Олійник у розмові зі Славою Дьоміним розповів про своє життя, зокрема розкрив деталі особистих стосунків. Артист офіційно підтвердив факт розриву стосунків зі стилісткою Софією Нестеренко.

Пара не перебуває в стосунках вже майже рік, проте зберегла між собою дружні зв'язки. Олійник зазначив, що перерва у стосунках, яка стала публічно відомою на початку цього року, врешті-решт переросла у повноцінне розставання.

Цікаво, що ще торік влітку артист ділився планами на майбутнє сімейне життя та мріяв про урочисте весілля.

"Ми обидва були ініціаторами цього рішення разом із Софією. Просто життєві шляхи повели нас у різних напрямках", — поділився співак.

Особисте життя Вадима Олійника

Музикант наголосив, що попри завершення романтичних стосунків, їм вдалося зберегти взаємоповагу та приятельські зв'язки.

"Між нами залишилися дуже хороші стосунки: як між людьми, як між друзями, як між тими, хто колись кохав одне одного та чудово проводив час разом. Я ставлюся до неї, її батьків та близьких виключно з вдячністю та повагою", — зізнався Олійник.

Вадим Олійник з колишньою Фото: instagram.com/oleynikvadim/

Щодо власних планів на особисте життя, артист залишається відкритим до створення родини. Він зауважив, що готовий до серйозних стосунків, але наразі не робить із цього головної мети.

"Звичайно, я хочу одружитися, як і будь-яка людина, яка прагне справжнього кохання, шукає його та мріє про родину й дітей. Але зараз я не ставлю собі за обов'язкову ціль знайти когось саме для одруження — точно ні", — пояснив він.

Перші чутки

Перші чутки про проблеми у парі з'явилися ще на початку року. Тоді виконавець пояснював ситуацію як тимчасові складнощі, які потрібно обом для саморозвитку та пошуку себе. Співак називав той період складним, але вважав його необхідним кроком.

