Після чотирьох років стосунків Вадим Олійник розійшовся зі своєю дівчиною

Вадим Олійник поділився, що наразі йому та Софії необхідно пройти етап пошуку себе. Співак запевнив, що це було правильне рішення, і висловив повагу до обраниці та її родини. Як складуться їхні стосунки надалі — покаже час.

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Вадим Олійник, ексучасник колективу "ДіО.фільми", оголосив про тимчасову паузу у стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко, з якою вони були разом протягом чотирьох років. Подробицями особистого життя артист поділився в інтерв’ю "Коротко про".

У інтерв'ю артист пояснив, що рішення про розставання на деякий час було прийнято обома сторонами для того, щоб кожен з них міг знайти себе. Він зазначив, що до Софії ставиться з великою повагою і вдячністю, але зараз їм необхідно провести час окремо. Олійник висловив надію, що в майбутньому їхні стосунки продовжаться, адже зараз це важливий етап у їхньому житті.

"Ми змушені бути окремо, але я безмежно поважаю її та її родину. Це історія пошуку себе, і творчі люди часто переживають такі моменти", — поділився Вадим.

Артист також підкреслив, що обидва вважають це правильним кроком. Олійник не дає прогнозів на майбутнє, але вірить, що все відбудеться, як має бути.

"Життя покаже, але ми вважаємо, що зробили правильно", — додав співак.

Нагадаємо, раніше Вадим Олійник розповів, чи готовий мобілізуватися до армії.

Крім цього, Фокус писав, що Вадим Олійник назвав справжню причину, чому розірвав стосунки з Аліною Шаманською.