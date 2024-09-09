Вадим Олійник назвав справжню причину, чому розірвав стосунки з Аліною Шаманською

Артист розповів про свій роман з відомою телеведучою. Хоч нині Вадим Олійник перебуває у стосунках з дівчиною, з якою вже три роки разом.

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36-річний співак Вадим Олійник, відомий участю в проєкті "ДіО.фільми" після зізнання Аліни Шаманської, що у них був роман, назвав справжню причину, чого не склалися їх стосунки. Подробицями особистого життя Олійник поділився в програмі на "Люкс ФМ" у 33 запитаннях.

Зокрема, Вадим підтвердив, що дійсно був у відносинах, тоді ще з журналісткою-початківцем Аліною Шаманською, яка сьогодні відома як телеведуча та інфлюенсер. Тривали їх відносини близько пів року, однак все ж вони не пішли далі.

"Вона була журналісткою на каналі "Тоніс" і вона приїхала до мене знімати епізод з собачками. Чесно кажучи, в нас дійсно з нею були стосунки. В мене дійсно були почуття до неї. Ми багато разів зустрічалися, кілька місяців, мені здається десь до 5-6 місяців. Але ми спочатку не форсували. Мені було приємно з нею спілкуватися. Я реально хотів з нею зустрічатися. Це не так, що ми побачилися, зустрілися, погуляли і на цьому все", — зізнався Олійник.

Однак, саме тоді на той час Вадим був доволі популярним артистом, адже виступав у складі гурту "ДіО.фільми". Саме через його популярність та завантаженість, за словами Олійника, їх відносини припинили існування.

"Не склалося, тому що у мене на той час активно розвивалася кар’єра і серйозні стосунки були точно не для мене. Просто якось так за домовленістю вийшло. Вона мене зрозуміла. Ми з нею дуже гарно говорили і зрозуміли один одного і на цьому все", — зізнався артист.

Зауважимо, що Аліна Шаманська сім років перебувала у шлюбі з режисером та актором Русланом Ханумаком. Пара розлучилася у березні 2024 року. Спільно Аліна та Руслан мають сина Артура.

Вадим Олійник сьогодні також не самотній. Зараз артист перебуває у відносинах з дівчиною, з якою вже три роки разом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після виїзду Ханумака до США Аліна Шаманська повернула сина в Україну.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ.