Вадим Олейник назвал истинную причину, почему разорвал отношения с Алиной Шаманской

Артист рассказал о своем романе с известной телеведущей. Хотя сейчас Вадим Олейник находится в отношениях с девушкой, с которой уже три года вместе.

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36-летний певец Вадим Олейник, известный участием в проекте "ДиО.фильмы" после признания Алины Шаманской , что у них был роман, назвал истинную причину, почему не сложились их отношения. Подробностями личной жизни Олейник поделился в программе на "Люкс ФМ" в 33 вопросах.

В частности, Вадим подтвердил, что действительно был в отношениях, тогда еще с начинающей журналисткой Алиной Шаманской, которая сегодня известна как телеведущая и инфлюенсер. Длились их отношения около полугода, однако все же они не пошли дальше.

"Она была журналисткой на канале "Тонис" и она приехала ко мне снимать эпизод с собачками. Честно говоря, у нас действительно с ней были отношения. У меня действительно были чувства к ней. Мы много раз встречались, несколько месяцев, мне кажется где-то до 5-6 месяцев. Но мы сначала не форсировали. Мне было приятно с ней общаться. Я реально хотел с ней встречаться. Это не так, что мы увиделись, встретились, погуляли и на этом все", — признался Олейник.

Однако, именно тогда в то время Вадим был довольно популярным артистом, ведь выступал в составе группы "ДиО.фильмы". Именно из-за его популярности и загруженности, по словам Олейника, их отношения прекратили существование.

"Не сложилось, потому что у меня на то время активно развивалась карьера и серьезные отношения были точно не для меня. Просто как-то так по договоренности получилось. Она меня поняла. Мы с ней очень хорошо говорили и поняли друг друга и на этом все", — признался артист.

Заметим, что Алина Шаманская семь лет состояла в браке с режиссером и актером Русланом Ханумаком. Пара развелась в марте 2024 года. Совместно Алина и Руслан имеют сына Артура.

Вадим Олейник сегодня также не одинок. Сейчас артист состоит в отношениях с девушкой, с которой уже три года вместе.

Напомним, ранее мы писали, что после выезда Ханумака в США Алина Шаманская вернула сына в Украину.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.