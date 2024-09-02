После выезда Ханумака в США Алина Шаманская вернула сына в Украину (видео)

Сын Алины Шаманской половину своей жизни прожил в Америке. Сейчас мальчику 6 лет.

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Телеведущая и инфлюенсерка Алина Шаманская, которая в начале полномасштабной войны, которую начала Россия в 2022 году, выехала из Украины вместе с сыном в США, вернулась в Украину. Блогер опубликовала у себя на странице видео на котором сын Артур падает на украинскую землю.

В частности, на видео 6-летний Артур выходит из машины, в этот момент его мама Алина говорит: "Ты в Украине. Ты впервые ступишь за 3 года на украинскую землю. Ты дома. Ты дома!!!". В этот момент мальчик начинает радостно кричать и падает на землю от радости.

Уже у себя в историях Алина написала, что пока не готова давать никаких комментариев, ведь хочет пережить эти моменты счастья с сыном после возвращения в Украину. Однако, она подтвердила, что действительно вернулась в Украину вместе с сыном.

Заметим, ранее блогерша говорила, что не готова везти сына в страну, где идут военные действия. Однако недавно, во время последнего визита в Киев, Алина Шаманская начала сотрудничество с Офисом Президента Украины. Теперь она является ведущей государственного проекта "Города силы".

Заметим, что в начале лета в США выехал ее бывший муж Руслан Ханумак, который решил публично рассказать, что ему удалось уехать из Украины. Также он заявил, что болеет астмой, поэтому имеет отсрочку от службы в армии.

Тогда Алина, из-за хейта на своей странице в отношении бывшего мужа, решила прокомментировать ситуацию и объяснила, что не имеет никакого отношения к действиям своего экс-партнера.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская рассекретила роман с Вадимом Олейником.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.