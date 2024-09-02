Після виїзду Ханумака до США Аліна Шаманська повернула сина в Україну (відео)

Син Аліни Шаманської половину свого життя прожив в Америці. Зараз хлопчику 6 років.

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Телеведуча та інфлюенсерка Аліна Шаманська, яка на початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія у 2022 році, виїхала з України разом із сином до США, повернулася в Україну. Блогерка опублікувала у себе на сторінці відео, на якому син Артур падає на українську землю.

Зокрема, на відео 6-річний Артур виходить з автівки, в цей момент його мама Аліна каже: "Ти в Україні. Ти вперше ступиш за 3 роки на українську землю. Ти вдома. Ти вдома!!!". У цей момент хлопчик починає радісно кричати і падає на землю від радості.

Вже в себе в історіях Аліна написала, що поки не готова давати ніяких коментарів, адже хоче пережити ці моменти щастя із сином після повернення в Україну. Однак вона підтвердила, що дійсно повернулася в Україну разом із сином.

Зауважимо, раніше блогерка говорила, що не готова везти сина в країну, де йдуть воєнні дії. Однак нещодавно, під час останнього візиту в Київ, Аліна Шаманська розпочала співпрацю з Офісом Президента України. Тепер вона є ведучою державного проєкту "Міста сили".

Зауважимо, що на початку літа до США виїхав її колишній чоловік Руслан Ханумак, який вирішив публічно розповісти, що йому вдалося виїхати з України. Також він заявив, що хворіє на астму, тому має відстрочку від служби в армії.

Тоді Аліна, через хейт на своїй сторінці стосовно колишнього чоловіка, вирішила прокоментувати ситуацію і пояснила, що немає ніякого стосунку до дій свого експартнера.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська розсекретила роман з Вадимом Олійником.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ.