Колишній чоловік телеведучої Аліни Шаманської виїхав з України до США

Руслан Ханумак не уточнив, як зміг перетнути український кордон, однак заявив, що йому байдуже на осуд з боку інших, адже він хоче бути поряд із сином.

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Колишній чоловік телеведучої Аліни Шаманської, актор та режисер Руслан Ханумак виїхав з України до США. Про це він повідомив у себе на сторінці в Instagram.

Руслан Ханумак опублікував чуттєве відео, на якому показав довгоочікувану зустріч із сином, якого не бачив багато місяців. На відео колишня дружина Ханумака Аліна веде сина на зустріч із батьком, однак хлопчик про це не знає. Побачивши тата, 6-річний Артур стрімголов почав бігти до батька в його обійми.

Відеоролик режисер підписав словами, що він довго чекав на цю зустріч із сином і довго візуалізував, як це буде, і от нарешті він побачив сина не по відеозвʼязку.

"Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Ніякий клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та кохання Мами не замінять дитинство з батьком… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син зростатиме з татком. Ми знову разом", — написав Ханумак.

Руслан Ханумак не розповів, у який спосіб перетнув кордон, а також не уточнив, на який термін прилетів до США. Цікаво і те, що Аліна Шаманська напередодні повернулася в Україну.

Варто зазначити, що пара 7 років пробула у шлюбі. На початку повномасштабної війни в Україні Аліна та Руслан покинули Україну і виїхали в США разом із сином Артуром. Через рік Руслан Ханумак повернувся в Україну, а Аліна залишилась із сином в Америці. Згодом стало відомо, що пара переживала кризу в стосунках. Тоді через скандал з блогеркою Анною Алхім, яка опублікувала фото з Русланом, на якому вони труться геніталіями, підписники пари дізналися, що пара вже не разом. Однак офіційно Аліна та Руслан розлучилися лише в березні 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська вперше розповіла, як її син відреагував на розлучення.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Шаманська зізналася, що готова взяти дитину з дитячого будинку.