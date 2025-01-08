После четырех лет отношений Вадим Олейник разошелся со своей девушкой после четырех лет отношений

Вадим Олейник поделился, что сейчас ему и Софии необходимо пройти этап поиска себя. Певец заверил, что это было правильное решение, и выразил уважение к избраннице и ее семье. Как сложатся их отношения в дальнейшем — покажет время.

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Вадим Олейник, экс-участник коллектива "ДиО.фильмы", объявил о временной паузе в отношениях со стилисткой Софией Нестеренко, с которой они были вместе на протяжении четырех лет. Подробностями личной жизни артист поделился в интервью "Коротко о".

В интервью артист объяснил, что решение о расставании на некоторое время было принято обеими сторонами для того, чтобы каждый из них мог найти себя. Он отметил, что к Софии относится с большим уважением и благодарностью, но сейчас им необходимо провести время по отдельности. Олейник выразил надежду, что в будущем их отношения продолжатся, ведь сейчас это важный этап в их жизни.

"Мы вынуждены быть отдельно, но я бесконечно уважаю ее и ее семью. Это история поиска себя, и творческие люди часто переживают такие моменты", — поделился Вадим.

Артист также подчеркнул, что оба считают это правильным шагом. Олейник не дает прогнозов на будущее, но верит, что все произойдет, как должно быть.

"Жизнь покажет, но мы считаем, что сделали правильно", — добавил певец.

Напомним, ранее Вадим Олейник рассказал, готов ли мобилизоваться в армию.

Кроме этого, Фокус писал, что Вадим Олейник назвал настоящую причину, почему разорвал отношения с Алиной Шаманской.