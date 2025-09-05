Брати Борисенки здивували сумами заробітків на "Фабриці зірок": де вони зараз

Брати Борисенко в 2000-х роках були популярні серед молоді як поп-виконавці. Зараз вони не займаються музикою, а працюють в інших сферах, проте заробляють більше, ніж раніше.

Брати Володимир та Олександр Борисенки, відомі широкій публіці завдяки участі у шоу "Фабрика зірок", сьогодні вже не займаються активною сценічною діяльністю. Наприклад, Олександр працює у сфері дизайну, режисури та монтажу. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту NABARI.

Де зараз брати Борисенки і чим займаються

Олександр зізнався, що тепер реалізує себе в креативних проєктах і заробляє значно більше, ніж у часи гучної популярності на сцені: приблизно 3 тисячі доларів на місяць. Водночас Володимир під час шоу не розповів, яка його сфера діяльності зараз. Однак у 2024 році він зізнавався, що працює у сфері реклами. У травні 2025 року Олександр казав, що займається соціальною роботою. Співак присвятив себе благодійності та допомагає українським військовим.

Скільки заробляли Борисенки після "Фабрики зірок"

Хлопці також поділилися відвертими спогадами про перші гонорари. За словами артистів, умови контрактів були доволі жорсткими: за виступ вони отримували лише 10% — і то на двох. Таким чином, якщо виступ коштував, наприклад, тисячу доларів, то брати отримували по 50.

"На жаль, усі тоді працювали за такими правилами. У нас ще був більш-менш нормальний контракт у порівнянні з іншими шоу, адже принаймні були концерти. Але як для життя цього було замало. Добре, що ми це пережили", — згадують брати.

Брати Борисенки

Брати Борисенки — це українські близнюки Олександр і Володимир Борисенки, які стали відомими як поп-співаки. Вони народилися 1992 року і здобули популярність після участі в українському вокальному шоу "Фабрика зірок", яке виходило на Новому каналі у 2009 році. Юнаки запам’яталися глядачам своїм яскравим образом, енергією і харизмою.

Після участі у "Фабриці зірок" вони певний час активно виступали, випускали кліпи та брали участь у телешоу. Пізніше брати Борисенки зникли з медіапростору.

