Відомий співак впав прямо на концерті: як він викрутився з курйозу (відео)

Український співак МУАЯД упав зі сцени прямо під час виступу в Одесі на День міста 2 вересня. Артист не розгубився, продовжив виконувати трек і навіть перевів у жарт інцидент.

На відео, яким музикант поділився в соцмережах, видно, як під час виконання пісні "Дарма" МУАЯД перечепився і "полетів" до глядачів.

МУАЯД впав на концерті в Одесі

"Пісня "Дарма" тепер для мене історична. Я співав її й тут… На словах "Та я живу, ніби все в мене нормально" я злетів зі сцени. Летів кілька метрів униз. Прямо так, як у кіно!" — прокоментував своє падіння учасник Нацвідбору на Євробачення.

Ба більше, МУАЯД назвав ситуацію кумедною: "І сміх, і гріх. Можна навіть сказати: маленька пригода на сцені".

"Але кажуть, коли "зірка" падає – треба загадувати бажання. Моє бажання сьогодні просте: більше мирних днів для всіх нас", — додав артист.

Прихильники музиканта підтримали його в коментарях:

"Муаяд, ну ти красунчик — справжній професіонал: впав, встав і пішов далі співати! Сцена просто не витримала твоєї шаленої енергії".

"Добре, що обійшлося. Я хвилювалася за тебе".

"Обов'язково загадаю бажання. А Вам тільки злетів, здоров'я, вдячних глядачів та успіхів у творчості!!!".

"Головне, що все добре".

Зазначимо, що МУАЯД був учасником Національного відбору на Євробачення-2025, але у фінал не пройшов.

