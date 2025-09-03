Известный певец упал прямо на концерте: как он выкрутился из курьеза (видео)

Украинский певец МУАЯД упал со сцены прямо во время выступления в Одессе на День города 2 сентября. Артист не растерялся, продолжил исполнять трек и даже перевел в шутку инцидент.

На видео, которым музыкант поделился в соцсетях, видно, как во время исполнения песни "Дарма" МУАЯД споткнулся и "полетел" к зрителям.

МУАЯД упал на концерте в Одессе

"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее и здесь... На словах "Та я живу, ніби все у мене нормально" я взлетел со сцены. Летел несколько метров вниз. Прямо так, как в кино!" — прокомментировал свое падение участник Нацотбора на Евровидение.

Более того, МУАЯД назвал ситуацию забавной: "И смех, и грех. Можно даже сказать: маленькое приключение на сцене".

"Но говорят, когда "звезда" падает — надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас", — добавил артист.

Поклонники музыканта поддержали его в комментариях:

"Муаяд, ну ты красавчик — настоящий профессионал: упал, встал и пошел дальше петь! Сцена просто не выдержала твоей бешеной энергии".

"Хорошо, что обошлось. Я волновалась за тебя".

"Обязательно загадаю желание. А Вам только взлетов, здоровья, благодарных зрителей и успехов в творчестве!!!".

"Главное, что все хорошо".

Отметим, что МУАЯД был участником Национального отбора на Евровидение-2025, но в финал не прошел.

