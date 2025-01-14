Насмехался над Фарионом и фотографировался с Егором Кридом: участник Нацотбора-2025 прокомментировал скандал

Участник Национального отбора на "Евровидение-2025" МУАЯД попал в скандал из-за пророссийских репостов в соцсетях. Певца обвинили в распространении контента, содержащего оскорбления покойной Ирины Фарион, фото с российским артистом Егором Кридом и материалов с пророссийской тематикой. Артист объяснил ситуацию.

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Артист МУАЯД, участник Национального отбора на "Евровидение-2025", попал в скандал из-за пророссийских репостов в его социальных сетях. Певца обвинили в распространении оскорбительных роликов о покойной Ирине Фарион, фото с российским артистом Егором Кридом и контента с пророссийской тематикой, пишет издание УНИАН.

Так, по их информации, певец оказался в центре обсуждений после того, как пользователи нашли на его аккаунте в Тик-ток оскорбительные видео о покойной Ирине Фарион, фото с российским артистом Егором Кридом и материалы с пророссийской тематикой, сексизмом и дискриминацией женщин.

После того, как скандал набрал обороты, как пишет издание УНИАН, МУАЯД быстро удалил эти репосты, однако инцидент не остался незамеченным. Зато в команде артиста это отрицают.

Фанатка Евровидения Ирина Пилипчук, обратив внимание на эти материалы, сравнила реакцию на этот случай с ситуацией вокруг другого участника Нацотбора, ENLEO, который столкнулся с критикой за слушание русской музыки во время войны.

В комментарии для Фокуса артист объяснил, что не имеет никакого отношения к украинофобному или сексистскому контенту. Он отметил, что хотя ранее частично использовал русский язык в Instagram, из уважения к Украине постепенно переходит на украинский язык и стремится развивать украинскую культуру. Певец также подчеркнул, что он сознательно выбрал гражданство Украины в 14 лет.

"Я слышал раньше, что Нацотбор — это эмоционально сложно, но не представлял, насколько. Вчера утром увидел мем в паблике "мемовидение", где начало голосования ассоциируется с "Голодными играми", то он у меня не выходит из головы. Именно это я и чувствую сейчас. Но, хочу прояснить ситуацию вокруг меня. Я не имею никакого отношения к контенту украинофобного или сексистского содержания. Отрицать не буду, что раньше частично вел Instagram на русском. Мне украинский язык давался сложнее, но из уважения к стране, гражданином которой я выбрал быть, стараюсь постепенно переходить полностью на украинский и развивать украинскую культуру. Хочу быть услышанным, что быть украинцем это мой сознательный выбор. В 14 лет я выбрал гражданство Украины. Хотя по закону могу получить сирийское гражданство, потому что у меня папа сириец, я имею там прописку и в любой момент я могу получить там гражданство, но в Сирии как и в Украине можно иметь только одно. И я свой выбор сделал. Потому что люблю Украину, ее культуру, людей. А обвинения в сексизме просто не укладываются у меня в голове. Меня воспитали в мусульманской семье с большим уважением к женщинам, пожилым людям и всем окружающим. У меня мама, бабушка, две сестры, девушка — я всегда стремлюсь действовать с уважением и оставаться верным своим принципам. Но здесь видимо, мое окружение лучше меня скажет. Потому что не понимаю, почему я должен оправдываться в этом", — сказал артист.

Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку, выразив благодарность за лайки, комментарии, перепосты и голоса в поддержку его участия в Нацотборе. Он также добавил, что всегда стремился создавать контент, который объединяет людей и надеется и в дальнейшем оправдывать доверие своей аудитории.

Заметим, МУАЯД участвует в голосовании за место в финале Нацотбора, которое продлится до 17 января.

Напомним, ранее мы писали, что известно о певице FIЇNKA, которая во второй раз пришла на Нацотбор.

Кроме этого, Фокус писал, что один из участников Нацотбора оскандалился из-за российской музыки.