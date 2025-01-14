Насміхався з Фаріон і фотографувався з Єгором Крідом: учасник Нацвідбору-2025 прокоментував скандал

Учасник Національного відбору на "Євробачення-2025" МУАЯД потрапив у скандал через проросійські репости в соцмережах. Співака звинуватили у поширенні контенту, що містить образи покійної Ірини Фаріон, фото з російським артистом Єгором Крідом та матеріали з проросійською тематикою. Артист пояснив ситуацію Фокусу.

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Артист МУАЯД, учасник Національного відбору на "Євробачення-2025", потрапив у скандал через проросійські репости в його соціальних мережах. Співака звинуватили у поширенні образливих роликів про покійну Ірину Фаріон, фото з російським артистом Єгором Крідом та контенту з проросійською тематикою, пише видання УНІАН.

Так, за їх інформацією, співак опинився в центрі обговорень після того, як користувачі знайшли на його акаунті в Тік-ток образливі відео про покійну Ірину Фаріон, фото з російським артистом Єгором Крідом та матеріали з проросійською тематикою, сексизмом і дискримінацією жінок.

Після того, як скандал набрав обертів, як пише видання УНІАН, МУАЯД швидко видалив ці репости, однак інцидент не залишився непоміченим. Натомість в команді артиста це заперечують.

Фанатка Євробачення Ірина Пилипчук, звернувши увагу на ці матеріали, порівняла реакцію на цей випадок з ситуацією навколо іншого учасника Нацвідбору, ENLEO, який зіткнувся з критикою за слухання російської музики під час війни.

У коментарі для Фокусу артист пояснив, що не має жодного відношення до українофобного чи сексистського контенту. Він наголосив, що хоча раніше частково використовував російську мову в Instagram, з поваги до України поступово переходить на українську мову і прагне розвивати українську культуру. Співак також підкреслив, що він свідомо обрав громадянство України в 14 років.

"Я чув раніше, що Нацвідбір — це емоційно складно, але не уявляв, наскільки. Вчора зранку побачив мем у пабліку "мемобачення", де початок голосування асоціюється з "Голодними іграми", то він в мене не виходить з голови. Саме це я і відчуваю зараз. Але, хочу прояснити ситуацію навколо мене. Я не маю жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту. Заперечувати не буду, що раніше частково вів Instagram російською. Мені українська мова давалася складніше, але з поваги до країни, громадянином якої я обрав бути, намагаюся поступово переходити повністю на українську і розвивати українську культуру. Хочу бути почутим, що бути українцем це мій свідомий вибір. У 14 років я обрав громадянство України. Хоча за законом можу отримати сирійське громадянство, бо в мене тато сирієць, я маю там прописку і в будь-який момент я можу отримати там громадянство, але у Сирії як і в Україні можна мати лише одне. І я свій вибір зробив. Бо люблю Україну, її культуру, людей. А звинувачення в сексизмі просто не вкладаються у мене в голові. Мене виховали в мусульманській родині з великою повагою до жінок, літніх людей та всіх оточуючих. У мене мама, бабуся, дві сестри, дівчина — я завжди прагну діяти з повагою й залишатися вірним своїм принципам. Але тут мабуть, моє оточення краще за мене скаже. Бо не розумію, чому я маю виправдовуватись в цьому", — сказав артист.

Артист подякував своїм прихильникам за підтримку, висловивши вдячність за лайки, коментарі, перепости та голоси на підтримку його участі в Нацвідборі. Він також додав, що завжди прагнув створювати контент, який об’єднує людей і сподівається й надалі виправдовувати довіру своєї аудиторії.

Зауважимо, МУАЯД бере участь у голосуванні за місце в фіналі Нацвідбору, яке триватиме до 17 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про співачку FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір.

Крім цього, Фокус писав, що один із учасників Нацвідбору оскандалився через російську музику.