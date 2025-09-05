Братья Борисенко удивили суммами заработков на "Фабрике звезд": где они сейчас

Братья Борисенко в 2000-х годах были популярны среди молодежи как поп-исполнители. Сейчас они не занимаются музыкой, а работают в других сферах, однако зарабатывают больше, чем раньше.

Related video

Братья Владимир и Александр Борисенко, известные широкой публике благодаря участию в шоу "Фабрика звезд", сегодня уже не занимаются активной сценической деятельностью. Например, Александр работает в сфере дизайна, режиссуры и монтажа. Об этом он сказал в интервью проекту NABARI.

Где сейчас братья Борисенко и чем занимаются

Александр признался, что теперь реализует себя в креативных проектах и зарабатывает значительно больше, чем во времена громкой популярности на сцене: примерно 3 тысячи долларов в месяц. В то же время Владимир во время шоу не рассказал, какая его сфера деятельности сейчас. Однако в 2024 году он признавался, что работает в сфере рекламы. В мае 2025 года Александр говорил, что занимается социальной работой. Певец посвятил себя благотворительности и помогает украинским военным.

Сколько зарабатывали Борисенко после "Фабрики звезд"

Ребята также поделились откровенными воспоминаниями о первых гонорарах. По словам артистов, условия контрактов были довольно жесткими: за выступление они получали лишь 10% — и то на двоих. Таким образом, если выступление стоило, например, тысячу долларов, то братья получали по 50.

"К сожалению, все тогда работали по таким правилам. У нас еще был более-менее нормальный контракт по сравнению с другими шоу, ведь по крайней мере были концерты. Но как для жизни этого было мало. Хорошо, что мы это пережили", — вспоминают братья.

Братья Борисенко

Братья Борисенко — это украинские близнецы Александр и Владимир Борисенко, которые стали известными как поп-певцы. Они родились в 1992 году и получили известность после участия в украинском вокальном шоу "Фабрика звезд", которое выходило на Новом канале в 2009 году. Юноши запомнились зрителям своим ярким образом, энергией и харизмой.

После участия в "Фабрике звезд" они некоторое время активно выступали, выпускали клипы и участвовали в телешоу. Позже братья Борисенко исчезли из медиапространства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинский певец МУАЯД упал со сцены прямо во время выступления в Одессе на День города.