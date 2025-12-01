Пел с Дантесом: что случилось со звездой "Фабрики звезд" Вадимом Олейником

Артист Вадим Олейник, участник "Фабрики звезд" и группы "ДиО.фильмы" (вместе с Владимиром Дантесом), в большом интервью рассказал, как сложилась его жизнь после участия в популярном телевизионном проекте.

Украинский певец Вадим Олейник в разговоре со Славой Деминым рассказал о своей жизни, в частности раскрыл детали личных отношений. Артист официально подтвердил факт разрыва отношений со стилисткой Софией Нестеренко.

Пара не состоит в отношениях уже почти год, однако сохранила между собой дружеские связи. Олейник отметил, что перерыв в отношениях, который стал публично известным в начале этого года, в конце концов перерос в полноценное расставание.

Интересно, что еще летом прошлого года артист делился планами на будущую семейную жизнь и мечтал о торжественной свадьбе.

"Мы оба были инициаторами этого решения вместе с Софией. Просто жизненные пути повели нас в разных направлениях", — поделился певец.

Відео дня

Личная жизнь Вадима Олейника

Музыкант отметил, что несмотря на завершение романтических отношений, им удалось сохранить взаимоуважение и приятельские связи.

"Между нами остались очень хорошие отношения: как между людьми, как между друзьями, как между теми, кто когда-то любил друг друга и прекрасно проводил время вместе. Я отношусь к ней, ее родителям и близким исключительно с благодарностью и уважением", — признался Олейник.

Вадим Олейник с бывшей Фото: instagram.com/oleynikvadim/

Относительно собственных планов на личную жизнь, артист остается открытым к созданию семьи. Он отметил, что готов к серьезным отношениям, но пока не делает из этого главной цели.

"Конечно, я хочу жениться, как и любой человек, который хочет настоящей любви, ищет ее и мечтает о семье и детях. Но сейчас я не ставлю себе обязательной цель найти кого-то именно для женитьбы — точно нет", — пояснил он.

Первые слухи

Первые слухи о проблемах в паре появились еще в начале года. Тогда исполнитель объяснял ситуацию как временные сложности, которые нужно обоим для саморазвития и поиска себя. Певец называл тот период сложным, но считал его необходимым шагом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Прошло 16 лет с окончания проекта "Фабрика звезд", который привел в украинский шоу-бизнес немало известных имен. Среди них в свое время был и Борис Апрель. Как сложилась судьба артиста после проекта?

Сменил страну проживания и исчез из медийного пространства: где сейчас победитель "Фабрики звезд 3" Стас Шуринс.

Братья Борисенко в 2000-х годах были популярны среди молодежи как поп-исполнители. Сейчас они не занимаются музыкой, а работают в других сферах, однако зарабатывают больше, чем раньше.