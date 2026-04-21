Назвала куркою: у мережі скандал між українською поетесою та військовою – що сталось (фото)

В українських соцмережах розгорівся гучний скандал довкола поетеси Дар'ї Лісіч. Причиною стала її суперечка з військовослужбовицею Марією Гаєвською, яка швидко переросла у масштабне обговорення в мережі.

Початком конфлікту став допис Гаєвської у Threads. Вона іронічно відреагувала на історію з блогеркою Юлією Вербою, якій подарували букет із 1001 троянди. До фото інфлюенсерки військова додала ще одне — згенероване ШІ зображення, де та нібито позує з турнікетами, підписавши все одним словом: "Пріоритети".

Скандал між Лісіч і Гаєвською

Публікація викликала резонанс і зібрала тисячі реакцій. До дискусії долучилася й Дар'я Лісіч, чий коментар швидко набрав популярності:

"Через такі пости люди соромляться добре жити", – написала вона.

Між жінками зав’язалася публічна суперечка. Гаєвська звернулася до поетеси як до "Дарини", що спричинило додаткову напругу у спілкуванні. Обговорення швидко вийшло за межі особистого конфлікту й переросло у ширшу дискусію про етику в соцмережах, роль блогерів під час війни, волонтерство та повагу до військових.

Реакції людей

Реакція аудиторії була різкою: користувачі масово критикували Лісіч, ставлячи під сумнів її позицію, діяльність і навіть творчість.

Вибачення Лісіч

Згодом поетеса публічно перепросила перед Гаєвською, коли дізналася, що має справу з військовою.

"За слово "курка" мені щиро прикро, перегнула. Якщо вже нахамила публічно, то і вибачитися маю теж публічно, так буде чесно", – написала вона.

Втім, хвиля негативу не вщухла. У відповідь на критику Лісіч опублікувала відео в Instagram, де пояснила свою позицію.

"Я маю право реагувати активною агресією – на розмитий меседж першопоста порівняння букета із турнікетами, який, на мою першу думку, був не зрозуміло кому адресований і з якою метою. Як і маю право блокувати пряму ненависть", – зазначила поетеса.

Вона також наголосила, що займається волонтерством і співпрацює з благодійними фондами, визнавши, що її реакція була надто різкою.

Позиція Гаєвської

Своєю чергою, Марія Гаєвська теж записала відеозвернення, де пояснила сенс свого допису. За її словами, він був адресований інфлюенсерам, які не використовують свій вплив для підтримки країни.

"Я ховала молодих людей. І коли ти бачиш пост про гарне, красиве, найкраще життя… Вибачте, але військові не заслуговують найкраще життя? Хоча б якоїсь поваги. Верба – це підручник, по якому треба вчитися, як не треба робити. І це я пояснила простим словом – "пріоритети", – пояснила військовослужбовиця.

Вона також перепросила за неправильне звертання до поетеси, але підкреслила, що не прагнула ескалації.

"Я хочу бути адекватною людиною і не продовжувати цей ср*ч. Я сподіваюся, що Дар'я винесла урок. Не можна так спілкуватися з людьми, навіть якби я не була військова", – підсумувала Гаєвська.

На підтримку військової висловилася й блогерка Олена Мандзюк, подякувавши їй за позицію та службу.

