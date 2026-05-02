В Україні військові ТЦК перевірятимуть "качків" у спортзалах, — Гудименко

Мобілізація має стати тотальною, але чіткою, вважає представник дорадчого органу при Міноборони. Оборонне відомство наразі надало для розв'язання дві важливі задачі.

Військові територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки здійснюватимуть рейди по спортклубах та залах. Про це Radio NV розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської ради з питань боротьби з корупцією при МОУ Юрій Гудименко.

Він зазначив, що оборонне відомство працює над питанням фіктивно заброньованих громадян.

"Повністю заповнені… спортивні зали якимись качками, які, очевидно, кимось заброньовані, але зараз вони не на роботі", — розповів він.

Важливо

У Львові співробітники ТЦК прийшли з рейдом у спортзал (фото, відео)

Також він повідомив, що одночасно МОУ збирається навести порядок з ТЦК, які перевищують повноваження та потрапляють у скандали.

Відео дня

Юрій Гудименко крім того вважає, що Україна має вербувати до війська якомога більше іноземців, які б, за необхідності, отримували громадянство та, з огляду на демографічну кризу, залишалися в країні.

"Мені б хотілося, щоб робочі місця все ж таки займали люди, які воювали за нас, а не просто приїхали сюди тому, що у них що у них в країні гірше, ніж у нас зараз", — пояснив свою позицію очільник ГАР МОУ.

Нагадаємо, на тлі дефіциту особового складу у війську українська влада не виключає можливість перегляду підходів до бронювання, оскільки працівники підприємств нині розглядаються як ймовірний ресурс для поповнення лав ЗСУ.

Фокус писав, що в Раді заговорили про перегляд правил бронювання через зловживання. Але наразі офіційних рішень немає.