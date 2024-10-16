У Львові співробітники ТЦК прийшли з рейдом у спортзал (фото, відео)

На відеозаписі видно, як кілька чоловіків у військовому камуфляжі, яких у соцмережах назвали працівниками ТЦК, стоять біля зачинених дверей та намагалися зламати їх. На їхнє переконання, саме там могли бути розшукувані ними особи.

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Працівники Територіального центру комплектування здійснили рейд до фітнес-клубу "Олімп" у Львові, де проводили перевірку та пошуків "ухилянтів". Відповідний відеозапис було розміщено в одному з місцевих пабліків.

На кадрах видно, як кілька чоловіків у військовому камуфляжі стоять біля зачинених дверей. Один з них намагається відчинити двері, які ведуть в якусь з кімнат чи приміщень.

На запитання про те, що вони роблять, то один з них нічного не відповів та продовжив намагатися відчинити зачинені двері. Нібито один з людей у військовій формі, яких називають працівниками ТЦК, сказав, що вони прийшли до спортивного залу та шукають "ухилянтів".

Місцевий паблік Львів 24/7 повідомив, що чоловіки в камуфляжі не пускали до спортивної зали жінок. Двоє "спортсменів" зачинилися в підсобці, а чоловіки у військовій формі вимагали від працівників відкрити двері.

"Жінки наполягли, щоби вони показали документи, оскільки це приватна територія. Чоловіки відмовилися та зазначили, що вони — представники держави", — йдеться в дописі.

Реакція ТЦК на рейд у львівський спортзал

На час написання матеріалу Львівський обласний ТЦК та СП ніяк не прокоментував цю подію та причетність своїх працівників до рейду в цей спортзал у Львові.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що під Одесою військові витягнули водія з авто. На відео видно, як сталась бійка трьох військових із ТЦК та двох цивільних чоловіків. У Одеському обласному центрі комплектування пояснили, що цивільні загрожували життю та здоров'ю військових.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому терцентри комплектування почали рейди та масову перевірку військово-облікових даних.