Во Львове сотрудники ТЦК пришли с рейдом в спортзал (фото, видео)

На видеозаписи видно, как несколько мужчин в военном камуфляже, которых в соцсетях назвали работниками ТЦК, стоят возле закрытых дверей и пытались взломать их. По их убеждению, именно там могли быть разыскиваемые ими лица.

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Работники Территориального центра комплектования совершили рейд в фитнес-клуб "Олимп" во Львове, где проводили проверку и поиски "уклонистов". Соответствующая видеозапись была размещена в одном из местных пабликов.

На кадрах видно, как несколько мужчин в военном камуфляже стоят возле закрытых дверей. Один из них пытается открыть дверь, которая ведет в какую-то из комнат или помещений.

На вопрос о том, что они делают, то один из них ночного не ответил и продолжил пытаться открыть закрытую дверь. Якобы один из людей в военной форме, которых называют работниками ТЦК, сказал, что они пришли в спортивный зал и ищут "уклонистов".

Местный паблик Львов 24/7 сообщил, что мужчины в камуфляже не пускали в спортивный зал женщин. Двое "спортсменов" закрылись в подсобке, а мужчины в военной форме требовали от работников открыть дверь.

"Женщины настояли, чтобы они показали документы, поскольку это частная территория. Мужчины отказались и отметили, что они — представители государства", — говорится в сообщении.

Реакция ТЦК на рейд во львовский спортзал

На момент написания материала Львовский областной ТЦК и СП никак не прокомментировал это событие и причастность своих работников к рейду в этот спортзал во Львове.

Напомним, Фокус сообщал, что под Одессой военные вытащили водителя из авто. На видео видно, как произошла драка трех военных из ТЦК и двух гражданских мужчин. В Одесском областном центре комплектования объяснили, что гражданские угрожали жизни и здоровью военных.

Ранее народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему терцентры комплектования начали рейды и массовую проверку военно-учетных данных.