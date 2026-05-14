Плати или служи в резерве: в Раде хотят изменить критерии бронирования от мобилизации

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне", который предлагает изменить правила бронирования от мобилизации. Документ предусматривает, что отсрочка от службы будет возможна только при условии участия в обороне государства — через работу на критической инфраструктуре, службу в резерве или целевые взносы на оборону.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Законопроект предлагает изменить действующую модель бронирования, которая сейчас в значительной степени регулируется постановлениями правительства. Авторы инициативы хотят закрепить критерии бронирования непосредственно в законе, чтобы правила нельзя было оперативно менять решениями Кабмина.

В документе также указано, что бессрочное бронирование будет запрещено. Статус забронированных работников планируют регулярно пересматривать на соответствие требованиям закона. Кроме того, предлагается создать государственный Реестр забронированных лиц.

Законопроект предусматривает три формы участия забронированных в обеспечении обороны. Первая — работа на объектах критической инфраструктуры, в частности в энергетике, транспорте или оборонной промышленности. Вторая — служба в резерве без полного отрыва от работы. Третья — целевые взносы на нужды Сил обороны, что фактически легализует модель "экономического бронирования".

Авторы инициативы считают, что новый механизм может стать дополнительным источником финансирования обороны и частично снизить общественное напряжение между военными и теми, кто работает в тылу. В то же время в проекте пока не определены размер взносов, порядок службы резервистов и механизмы защиты данных Реестра от кибератак.

Согласно документу, после принятия закона Кабмин будет иметь три месяца на подготовку подзаконных актов для запуска новой системы бронирования.

Напомним, что в Украине изменили правила онлайн-перебронирования военнообязанных через сервис "Дія". Для отдельных категорий работников сроки оформления сократили с 72 до 24 часов после уточнения военно-учетных данных. Новый порядок касается работников госорганов, критически важных предприятий и учреждений, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Недавно в Украине стало больше вакансий для мужчин с возможностью бронирования от мобилизации. Наибольший спрос фиксируют в сферах критической инфраструктуры, логистики, энергетики и оборонной промышленности.

Также ранее народный депутат Александр Федиенко заявил о необходимости более жесткого контроля за военнообязанными, которые выезжают за границу по системе бронирования. Он отметил, что часть мужчин не возвращается в Украину в установленные сроки.