В Украине сократили сроки перебронирования через "Дію" до 24 часов: кого это касается и какие условия

В Украине изменили правила повторного бронирования военнообязанных работников через сервис "Дія". Теперь в ряде случаев процедура занимает всего 24 часа вместо трех суток. Новый порядок касается работников государственных органов, критически важных предприятий и учреждений.

В Украине упростили процедуру повторного бронирования военнообязанных через "Дію". В случаях, когда необходимо уточнить учетные данные, сроки оформления сократили с 72 до 24 часов, сообщили в "Дії", передает NV. В "Дії" уточнили, что онлайн-перебронирование работников после обновления военно-учетных данных теперь возможно в течение одних суток.

Такие изменения связаны с обновлением порядка бронирования в начале 2026 года. В Постановление №76 о порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения внесли изменения. В частности, пункт 29 документа определяет случаи, когда повторное бронирование может осуществляться за 24 часа.

Новые правила касаются военнообязанных, которые работают в: государственных органах; Национальной полиции; НАБУ; ГБР; органах прокуратуры; БЭБ; ГСЧС; Государственной уголовно-исполнительной службе; Службе судебной охраны; судах, органах досудебного расследования и учреждениях системы правосудия; на штатных должностях патронатных служб государственных органов с общегосударственной юрисдикцией.

Отдельное исключение также предусмотрели для критически важных предприятий и учреждений. В таких случаях повторное бронирование без ожидания 72 часов возможно только при одновременном выполнении всех условий: предприятию или учреждению подтвердили статус критически важного; срок действия решения о критичности еще не завершился; у работника действует предыдущее бронирование.

Для остальных военнообязанных продолжает действовать стандартный срок в 72 часа.

Также определили требования к работникам, которые могут получить бронирование. Они должны: находиться на воинском учете; иметь трудовые отношения с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением; уточнить персональные данные; не находиться в розыске.

Условия перебронирования

До последнего времени оставались непонятными детали по применению этой процедуры через "Дію". 13 мая 2026 года в "Дії" объяснили, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и критически важные для ВСУ учреждения могут продолжить бронирование работников, которые уже устранили нарушения в воинском учете, в течение 24 часов.

Речь идет о работниках, которые уже имели временное бронирование на 45 дней и за это время исправили свои учетные данные. Теперь повторное оформление бронирования доступно онлайн в течение суток.

Для перебронирования работников за 24 часа в "Дії" необходимо: проверить информацию о юридическом лице; в блоке "Категорія працівників" выбрать пункт "Працівники з порушенням військового обліку" и указать актуальную категорию; внести данные работника; проверить информацию и подписать заявление КЭП.

Если документы подает уполномоченное лицо, заявление дополнительно должен заверить руководитель предприятия или другой подписант, указанный в ЕГР. После подачи заявки необходимо ждать обновления информации в приложении Резерв+.

