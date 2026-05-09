Нардеп рассказал о схеме с бронированием и выездом мужчин за границу

Народный депутат Александр Федиенко в комментарии изданию "Коммерсант Украинский" заявил, что намерен инициировать обращение к правительству относительно механизмов контроля за мужчинами, которые покидают Украину по бронированию и не возвращаются обратно.

По словам депутата, такая практика уже превратилась в распространенную схему. Он утверждает, что отдельные мужчины оформляют бронирование, после чего выезжают за границу якобы в отпуск и не возвращаются в Украину, хотя формально продолжают находиться в статусе забронированных.

"У нас, знаете, это уже схематоз такой стал. Покупают себе бронь, и тут же в отпуск, и погнал. А он не возвращается. А считаются как в брони", — заявил Александр Федиенко.

Парламентарий также сообщил, что некоторые его коллеги выступают за более жесткие ограничения. В частности, речь идет о полном запрете заграничных отпусков для мужчин, которые имеют бронирование от мобилизации.

"Мои коллеги вообще предлагают запретить зарубежные отпуска. Ну, а я по крайней мере хочу такую инициативу", — добавил нардеп.

Кроме того, Александр Федиенко прокомментировал информацию, которая ранее распространилась в медиа о якобы подготовке к отмене отсрочек от мобилизации для студентов в возрасте 35+ лет. Депутат подчеркнул, что такие сообщения не соответствуют действительности. В комментарии "Коммерсант Украинский" он пояснил, что его слова касались другой проблемы — фиктивного обучения среди части студентов дневной формы.

"Эта информация не имеет под собой никакого основания с точки зрения того, что я так говорил. Как было сказано прямым языком — что на сегодня отсрочки возрастной категории 25-35+ имеют примерно 200 тысяч, которые учатся", — пояснил депутат.

По словам Федиенко, часть студентов этой категории фактически не участвует в образовательном процессе и даже не появляется в учебных заведениях.

"20% из этих людей вообще ни разу не учились, не были в учебном заведении, физически не были и так далее. И поэтому, возможно, для той категории студентов, дневной формы обучения, возрастной категории 25-35+, если они не посещают учебное заведение, должны быть санкции, их отчислить", — заявил он.

Народный депутат отдельно подчеркнул, что пока речь не идет ни о подготовке законопроекта, ни о постановлении об отмене отсрочек для студентов.

