Нардеп розповів про схему з бронюванням і виїздом чоловіків за кордон

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що планує звернутися до уряду з ініціативою щодо контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон за бронюванням і не повертаються до України. За словами парламентаря, нині частина військовозобов’язаних використовує бронь як спосіб виїзду.

Народний депутат Олександр Федієнко в коментарі виданню "Комерсант Український" заявив, що має намір ініціювати звернення до уряду щодо механізмів контролю за чоловіками, які залишають Україну за бронюванням і не повертаються назад.

За словами депутата, така практика вже перетворилася на поширену схему. Він стверджує, що окремі чоловіки оформлюють бронювання, після чого виїжджають за кордон нібито у відпустку та не повертаються до України, хоча формально продовжують перебувати в статусі заброньованих.

"У нас, знаєте, це вже схематоз такий став. Купують собі бронь, і тут же у відпустку, і погнав. А він не повертається. А рахуються як в броні", — заявив Олександр Федієнко.

Парламентар також повідомив, що деякі його колеги виступають за більш жорсткі обмеження. Зокрема, йдеться про повну заборону закордонних відпусток для чоловіків, які мають бронювання від мобілізації.

"Мої колеги взагалі пропонують заборонити закордонні відпустки. Ну, а я принаймні хочу отаку ініціативу", — додав нардеп.

Крім того, Олександр Федієнко прокоментував інформацію, яка раніше поширилася в медіа щодо нібито підготовки до скасування відстрочок від мобілізації для студентів віком 35+ років. Депутат наголосив, що такі повідомлення не відповідають дійсності. У коментарі "Комерсант Український" він пояснив, що його слова стосувалися іншої проблеми — фіктивного навчання серед частини студентів денної форми.

"Ця інформація не має під собою жодного підґрунтя з точки зору того, що я так казав. Як було сказано прямою мовою — що станом на сьогодні відстрочки вікової категорії 25–35+ мають приблизно 200 тисяч, які навчаються", — пояснив депутат.

За словами Федієнка, частина студентів цієї категорії фактично не бере участі в освітньому процесі та навіть не з’являється у навчальних закладах.

"20% з цих людей взагалі жодного разу не навчались, не були в навчальному закладі, фізично не були і так далі. І тому, можливо, для тієї категорії студентів, денної форми навчання, вікової категорії 25–35+, якщо вони не відвідують навчальний заклад, повинні бути санкції, їх відрахувати", — заявив він.

Народний депутат окремо підкреслив, що наразі не йдеться ані про підготовку законопроєкту, ані про постанову щодо скасування відстрочок для студентів.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ заявили про необхідність перегляду чинної системи бронювання під час мобілізації. Військові зазначали, що бронь можуть втратити навіть окремі працівники оборонно-промислових підприємств, якщо їхня діяльність не є критично важливою для функціонування виробництва.

Раніше ми також інформували, що бізнесмен Олександр Ярославський закликав Державне бюро розслідувань та НАБУ перевірити випадки фіктивного бронювання в Україні. Він заявив про необхідність прозорого контролю за системою відстрочок від мобілізації та наголосив, що механізм бронювання не повинен використовуватися для незаконного уникнення служби.