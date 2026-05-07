"До $500 тисяч за кол-центри": офіцер закликав ДБР і НАБУ перевірити схеми фіктивних бронювань

Схеми з фіктивним бронюванням і створенням несправжніх підприємств критичної інфраструктури стали прибутковим бізнесом. В окремих регіонах України за такі послуги могли просити до 500 тисяч доларів.

Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Київ24.

Офіцер зазначив, що у Харківській області створення фіктивного підприємства критичної інфраструктури з можливістю забронювати до 30 людей могло коштувати близько 300 тисяч доларів. Також, за його словами, "до 500 тисяч доларів гуляли ціни за бронювання працівників шахрайських кол-центрів".

Військовий закликав перевірити всі бронювання та об’єкти критичної інфраструктури із залученням ДБР і НАБУ.

"Відкриються такі таємниці, до яких, мабуть, суспільство ще не готове", — сказав Ярославський.

Окремо він закликав перевірити систему "Шлях". За словами офіцера, частина заброньованих чоловіків могла виїжджати за кордон під виглядом відряджень від фіктивних підприємств критичної інфраструктури.

Він додав, що перевірки можуть наштовхнутися на спротив, оскільки, за його словами, "коли бізнес переходить у розряд мільярдних, це вже не дають зробити просто так".

Раніше народний депутат Руслан Горбенко заявляв, що в Україні можуть скоротити кількість підприємств зі статусом критично важливих на 10–20%. За його словами, критерії для отримання такого статусу регулярно посилюють, а перевірки підприємств тривають уже понад рік за участі ТЦК та СБУ.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть змінити правила бронювання працівників критично важливих підприємств. У 2026 році посилили вимоги до зарплат, статусу критичності підприємств і процедур оформлення броні через "Дію".