"До $500 тысяч за колл-центры": офицер призвал ГБР и НАБУ проверить схемы фиктивных бронирований

Схемы с фиктивным бронированием и созданием ненастоящих предприятий критической инфраструктуры стали прибыльным бизнесом. В отдельных регионах Украины за такие услуги могли просить до 500 тысяч долларов.

Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Киев24.

Офицер отметил, что в Харьковской области создание фиктивного предприятия критической инфраструктуры с возможностью забронировать до 30 человек могло стоить около 300 тысяч долларов. Также, по его словам, "до 500 тысяч долларов гуляли цены за бронирование работников мошеннических колл-центров".

Военный призвал проверить все бронирования и объекты критической инфраструктуры с привлечением ГБР и НАБУ.

"Откроются такие тайны, к которым, видимо, общество еще не готово", — сказал Ярославский.

Отдельно он призвал проверить систему "Шлях". По словам офицера, часть забронированных мужчин могла выезжать за границу под видом командировок от фиктивных предприятий критической инфраструктуры.

Відео дня

Он добавил, что проверки могут натолкнуться на сопротивление, поскольку, по его словам, "когда бизнес переходит в разряд миллиардных, это уже не дают сделать просто так".

Ранее народный депутат Руслан Горбенко заявлял, что в Украине могут сократить количество предприятий со статусом критически важных на 10-20%. По его словам, критерии для получения такого статуса регулярно ужесточают, а проверки предприятий продолжаются уже больше года при участии ТЦК и СБУ.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут изменить правила бронирования работников критически важных предприятий. В 2026 году ужесточили требования к зарплатам, статусу критичности предприятий и процедурам оформления брони через "Дію".