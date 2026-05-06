Бронирование под угрозой: количество критических предприятий могут урезать на 10-20%, — нардеп

В Украине могут уменьшить количество предприятий, которые имеют статус критически важных для экономики и могут бронировать работников от мобилизации. Речь идет о сокращении на 10-20%, а критерии для получения такого статуса продолжат усиливать.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

По его словам, сейчас существует "условно негласный приказ", направленный на сокращение количества критических предприятий.

"На сегодняшнее время есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждый квартал повышаются", — сказал Горбенко.

Нардеп заявил, что проверки предприятий, которые получили право на бронирование работников, уже продолжаются более года. По его словам, представители ТЦК проводят их вместе с сотрудниками СБУ, чтобы "исключить коррупционные риски".

Відео дня

Горбенко также заявил, что часть предприятий оборонно-промышленного комплекса может использовать бронирование "фейково". Он привел пример, когда количество работников на предприятии растет вдвое, но объемы производства почти не меняются.

"Если 100 человек производило продукции на 100 миллионов гривен, а потом стало 200 человек, а производить смогли только на 120 миллионов, то здесь надо проверять эти предприятия", — пояснил депутат.

В то же время он выступил против полной отмены бронирования для бизнеса. По словам Горбенко, именно работающие предприятия обеспечивают поступления в бюджет, из которого финансируется сектор безопасности и обороны.

Отдельно депутат раскритиковал практику мобилизации мужчин старшего возраста и рейды ТЦК. Он заявил, что работникам ТЦК нужно "сказать стоп" из-за случаев, когда для выполнения плана мобилизации останавливают водителей грузовиков, которые перевозят критически важные товары.

Также Горбенко сообщил, что в Верховной Раде пока нет политической воли для снижения мобилизационного возраста. По его словам, этот вопрос могут вернуть к обсуждению только в случае масштабной мобилизации в России.

Напомним, военные жалуются на ухудшение качества мобилизации: в армию все чаще попадают люди с проблемами со здоровьем, зависимостями и низкой мотивацией. Поэтому подразделения вынуждены самостоятельно искать людей через рекрутинг.

Ранее сообщалось, что в Украине представители ТЦК могут проверять спортзалы, чтобы выявлять мужчин, которые могут избегать мобилизации. Об этом заявил председатель общественного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

На фоне нехватки личного состава украинская власть допускает пересмотр подходов к бронированию, ведь работников предприятий рассматривают как потенциальный ресурс для пополнения ВСУ.