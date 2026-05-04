Мобилизация ради количества: военные жалуются, что в армию попадают люди с болезнями

Военные заявляют о резком ухудшении качества мобилизационного ресурса: в подразделения массово попадают люди с серьезными проблемами со здоровьем, зависимостями или низкой мотивацией, что затрудняет выполнение задач.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на военных и Офис военного омбудсмена.

Комбат отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев говорит: "из десяти человек трое ограниченно годны, двое с наркотической зависимостью, двое ушли в СЗЧ". По его словам, неэффективная мобилизация снижает обороноспособность и создает дополнительную нагрузку на армию.

Командир батальона беспилотных систем 29-й бригады Дмитрий Костюров отмечает, что около 70% мобилизованных — это люди, которых фактически невозможно использовать по назначению.

"Качество никакое. Мотивация никакая. Бригада потом ничего с ними сделать не может", — говорит он.

Поэтому подразделение открыло собственный рекрутинг и отбирает людей самостоятельно.

Громким стал случай, когда в одну часть мобилизовали около 2 тысяч мужчин, которые, по предварительным данным, должны были быть непригодными. В Офисе военного омбудсмена уточнили, что среди них были люди с наркотической зависимостью и те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии — это лечение, во время которого зависимость от наркотиков заменяют контролируемыми препаратами.

"Ситуация уже является кризисной", — заявили там, добавив, что продолжается межведомственная проверка.

В ТЦК признают проблему частично. Один из военнослужащих говорит, что добровольцы "закончились", а большинство мобилизованных имеют проблемы со здоровьем. По его словам, система часто ориентируется на количество, а не на качество.

В Минобороны заявляют о реформе военно-врачебных комиссий и планируют изменить подход к мобилизации. В частности, обещают цифровизацию медосмотров, доступ к медицинским данным и переход к отбору по профессиональному соответствию. Это должно уменьшить количество ошибок и повысить эффективность мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Украине представители ТЦК могут проверять спортзалы, чтобы выявлять мужчин, которые могут избегать мобилизации. Об этом заявил председатель общественного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

По его словам, речь идет, в частности, о тех, кто может иметь фиктивную бронь и не находится на работе. Также в Минобороны планируют навести порядок в работе ТЦК, которые попадают в скандалы из-за превышения полномочий.

На фоне нехватки личного состава украинская власть допускает пересмотр подходов к бронированию, ведь работников предприятий рассматривают как потенциальный ресурс для пополнения ВСУ.

Фокус писал, что в Верховной Раде обсуждают возможные изменения в правила бронирования из-за злоупотреблений. В то же время официальных решений пока не принято.