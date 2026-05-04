Мобілізація заради кількості: військові скаржаться, що до армії потрапляють люди з хворобами

Військові заявляють про різке погіршення якості мобілізаційного ресурсу: до підрозділів масово потрапляють люди з серйозними проблемами зі здоров’ям, залежностями або низькою мотивацією, що ускладнює виконання завдань.

Про це пише hromadske з посиланням на військових і Офіс військового омбудсмена.

Комбат окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов каже: “з десяти людей троє обмежено придатні, двоє з наркотичною залежністю, двоє пішли в СЗЧ”. За його словами, неефективна мобілізація знижує обороноздатність і створює додаткове навантаження на армію.

Командир батальйону безпілотних систем 29-ї бригади Дмитро Костюров зазначає, що близько 70% мобілізованих — це люди, яких фактично неможливо використати за призначенням.

“Якість ніяка. Мотивація ніяка. Бригада потім нічого з ними зробити не може”, — каже він.

Через це підрозділ відкрив власний рекрутинг і відбирає людей самостійно.

Гучним став випадок, коли до однієї частини мобілізували близько 2 тисяч чоловіків, які, за попередніми даними, мали бути непридатними. В Офісі військового омбудсмена уточнили, що серед них були люди з наркотичною залежністю та ті, хто перебуває на замісній підтримувальній терапії — це лікування, під час якого залежність від наркотиків замінюють контрольованими препаратами.

“Ситуація вже є кризовою”, — заявили там, додавши, що триває міжвідомча перевірка.

У ТЦК визнають проблему частково. Один із військовослужбовців каже, що добровольці “закінчилися”, а більшість мобілізованих мають проблеми зі здоров’ям. За його словами, система часто орієнтується на кількість, а не на якість.

У Міноборони заявляють про реформу військово-лікарських комісій і планують змінити підхід до мобілізації. Зокрема, обіцяють цифровізацію медоглядів, доступ до медичних даних і перехід до відбору за професійною відповідністю. Це має зменшити кількість помилок і підвищити ефективність мобілізації.

Раніше повідомлялося, що в Україні представники ТЦК можуть перевіряти спортзали, щоб виявляти чоловіків, які можуть уникати мобілізації. Про це заявив голова громадської ради при Міноборони Юрій Гудименко.

За його словами, йдеться, зокрема, про тих, хто може мати фіктивну бронь і не перебуває на роботі. Також у Міноборони планують навести порядок у роботі ТЦК, які потрапляють у скандали через перевищення повноважень.

На тлі нестачі особового складу українська влада допускає перегляд підходів до бронювання, адже працівників підприємств розглядають як потенційний ресурс для поповнення ЗСУ.

Фокус писав, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до правил бронювання через зловживання. Водночас офіційних рішень наразі не ухвалено.