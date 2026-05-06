Бронювання під загрозою: кількість критичних підприємств можуть урізати на 10–20%, — нардеп

В Україні можуть зменшити кількість підприємств, які мають статус критично важливих для економіки та можуть бронювати працівників від мобілізації. Йдеться про скорочення на 10–20%, а критерії для отримання такого статусу продовжать посилювати.

Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" заявив народний депутат від партії “Слуга народу” Руслан Горбенко.

За його словами, зараз існує “умовно негласний наказ”, спрямований на скорочення кількості критичних підприємств.

“На сьогоднішній час є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються”, — сказав Горбенко.

Нардеп заявив, що перевірки підприємств, які отримали право на бронювання працівників, уже тривають понад рік. За його словами, представники ТЦК проводять їх разом зі співробітниками СБУ, щоб “унеможливити корупційні ризики”.

Відео дня

Горбенко також заявив, що частина підприємств оборонно-промислового комплексу може використовувати бронювання “фейково”. Він навів приклад, коли кількість працівників на підприємстві зростає вдвічі, але обсяги виробництва майже не змінюються.

“Якщо 100 людей виробляло продукції на 100 мільйонів гривень, а потім стало 200 людей, а виробляти змогли лише на 120 мільйонів, то тут треба перевіряти ці підприємства”, — пояснив депутат.

Водночас він виступив проти повного скасування бронювання для бізнесу. За словами Горбенка, саме працюючі підприємства забезпечують надходження до бюджету, з якого фінансується сектор безпеки та оборони.

Окремо депутат розкритикував практику мобілізації чоловіків старшого віку та рейди ТЦК. Він заявив, що працівникам ТЦК потрібно “сказати стоп” через випадки, коли для виконання плану мобілізації зупиняють водіїв вантажівок, які перевозять критично важливі товари.

Також Горбенко повідомив, що у Верховній Раді наразі немає політичної волі для зниження мобілізаційного віку. За його словами, це питання можуть повернути до обговорення лише у разі масштабної мобілізації в Росії.

Нагадаємо, військові скаржаться на погіршення якості мобілізації: до армії дедалі частіше потрапляють люди з проблемами зі здоров’ям, залежностями та низькою мотивацією. Через це підрозділи змушені самостійно шукати людей через рекрутинг.

Раніше повідомлялося, що в Україні представники ТЦК можуть перевіряти спортзали, щоб виявляти чоловіків, які можуть уникати мобілізації. Про це заявив голова громадської ради при Міноборони Юрій Гудименко.

На тлі нестачі особового складу українська влада допускає перегляд підходів до бронювання, адже працівників підприємств розглядають як потенційний ресурс для поповнення ЗСУ.