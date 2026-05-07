"Навіть люди з оборонно-промислових заводів": військові назвали, з кого можна зняти бронювання

Низка військових висловилися за те, щоб переглянути перелік спеціальностей, які підлягають бронюванню. На їхню думку, можна знімати бронювання працівників культури чи держслужбовців людей.

За словами військових, проблема полягає в тому, що бронюють навіть людей, які абсолютно не дотичні до оборонки або до життєво необхідних країні галузей. Про це пише Telegraf.

Так, військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов вважає, що потрібно переглянути питання бронювання для людей, недотичних до оборонної чи критичної структури. Наприклад, йдеться про працівників культури чи держслужбовців.

При цьому він пропонує знімати бронь з людей, які працюють на оборонно-промислових підприємствах, мобілізувати їх. А на їхнє місце можуть прийти демобілізовані військові.

"Я не бачу проблеми в тому, щоб знімати бронювання з цих людей і мобілізовувати їх, тому що у війську є люди абсолютно різних спеціальностей, які теж можуть їх замінити. Ми ж не говоримо, що цих людей не стане, якщо з них знімуть бронювання. Ні, вони змінять свого колегу військового, який повернеться до цивільного життя, який повернеться на ту роботу, де по факту вони працювали", — пояснює Гнезділов.

За перегляд бронювання виступає і ветеран медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Козятинський. Він переконаний, що наразі в Україні бронюють не тільки людей, що працюють на критично важливих підприємствах. Тож ці критерії треба буде переглянути.

"Коли я казав, що війна — це в нас зараз в якомусь сенсі справа бідних, то якраз виникають питання до, наприклад, заброньованих айтішників, людей, які абсолютно не дотичні до оборонки або до життєво необхідних країні галузей. Таких, як медицина, освіта і так далі. От у мене плюс ще питання до бронювання студентів, наприклад", — наголосив військовий.

Раніше народний депутат Руслан Горбенко заявляв, що в Україні можуть скоротити кількість підприємств зі статусом критично важливих на 10–20%. За його словами, критерії для отримання такого статусу регулярно посилюють, а перевірки підприємств тривають уже понад рік за участі ТЦК та СБУ.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть змінити правила бронювання працівників критично важливих підприємств. У 2026 році посилили вимоги до зарплат, статусу критичності підприємств і процедур оформлення броні через "Дію".