"Даже люди с оборонно-промышленных заводов": военные назвали, с кого можно снять бронирование

Ряд военных высказались за то, чтобы пересмотреть перечень специальностей, подлежащих бронированию. По их мнению, можно снимать бронирование работников культуры или госслужащих людей.

По словам военных, проблема заключается в том, что бронируют даже людей, которые совершенно не имеют отношения к оборонке или к жизненно необходимым стране отраслям. Об этом пишет Telegraf.

Так, военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов считает, что нужно пересмотреть вопрос бронирования для людей, не касающихся оборонной или критической структуры. Например, речь идет о работниках культуры или госслужащих.

При этом он предлагает снимать бронь с людей, которые работают на оборонно-промышленных предприятиях, мобилизовать их. А на их место могут прийти демобилизованные военные.

"Я не вижу проблемы в том, чтобы снимать бронирование с этих людей и мобилизовать их, потому что в армии есть люди совершенно разных специальностей, которые тоже могут их заменить. Мы же не говорим, что этих людей не станет, если с них снимут бронирование. Нет, они сменят своего коллегу военного, который вернется к гражданской жизни, который вернется на ту работу, где по факту они работали", — объясняет Гнездилов.

За пересмотр бронирования выступает и ветеран медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский. Он убежден, что сейчас в Украине бронируют не только людей, работающих на критически важных предприятиях. Поэтому эти критерии надо будет пересмотреть.

"Когда я говорил, что война — это у нас сейчас в каком-то смысле дело бедных, то как раз возникают вопросы к, например, забронированным айтишникам, людям, которые абсолютно не имеют отношения к оборонке или к жизненно необходимым стране отраслям. Таких, как медицина, образование и так далее. Вот у меня плюс еще вопрос к бронированию студентов, например", — подчеркнул военный.

Ранее народный депутат Руслан Горбенко заявлял, что в Украине могут сократить количество предприятий со статусом критически важных на 10-20%. По его словам, критерии для получения такого статуса регулярно ужесточают, а проверки предприятий продолжаются уже больше года при участии ТЦК и СБУ.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут изменить правила бронирования работников критически важных предприятий. В 2026 году ужесточили требования к зарплатам, статусу критичности предприятий и процедурам оформления брони через "Дію".