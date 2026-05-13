В Україні скоротили строки перебронювання через "Дію" до 24 годин: кого це стосується і які умови

В Україні змінили правила повторного бронювання військовозобов’язаних працівників через сервіс "Дія". Тепер у низці випадків процедура займає лише 24 години замість трьох діб. Новий порядок стосується працівників державних органів, критично важливих підприємств та установ.

В Україні спростили процедуру повторного бронювання військовозобов’язаних через "Дію". У випадках, коли необхідно уточнити облікові дані, строки оформлення скоротили з 72 до 24 годин, повідомили у "Дії", передає NV. У "Дії" уточнили, що онлайн-перебронювання працівників після оновлення військово-облікових даних тепер можливе протягом однієї доби.

Такі зміни пов’язані з оновленням порядку бронювання на початку 2026 року. До Постанови №76 про порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану внесли зміни. Зокрема, пункт 29 документа визначає випадки, коли повторне бронювання може здійснюватися за 24 години.

Нові правила стосуються військовозобов’язаних, які працюють у: державних органах; Національній поліції; НАБУ; ДБР; органах прокуратури; БЕБ; ДСНС; Державній кримінально-виконавчій службі; Службі судової охорони; судах, органах досудового розслідування та установах системи правосуддя; на штатних посадах патронатних служб державних органів із загальнодержавною юрисдикцією.

Окремий виняток також передбачили для критично важливих підприємств та установ. У таких випадках повторне бронювання без очікування 72 годин можливе лише за одночасного виконання всіх умов: підприємству або установі підтвердили статус критично важливого; строк дії рішення про критичність ще не завершився; у працівника чинне попереднє бронювання.

Для інших військовозобов’язаних продовжує діяти стандартний строк у 72 години.

Також визначили вимоги до працівників, які можуть отримати бронювання. Вони повинні: перебувати на військовому обліку; мати трудові відносини з державним органом, критично важливим підприємством чи установою; уточнити персональні дані; не перебувати у розшуку.

Умови перебронювання

До останнього часу залишалися незрозумілими деталі щодо застосування цієї процедури через "Дію". 13 травня 2026 року у "Дії" пояснили, що підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі для ЗСУ установи можуть продовжити бронювання працівників, які вже усунули порушення у військовому обліку, упродовж 24 годин.

Йдеться про працівників, які вже мали тимчасове бронювання на 45 днів і за цей час виправили свої облікові дані. Тепер повторне оформлення бронювання доступне онлайн протягом доби.

Для перебронювання працівників за 24 години у "Дії" необхідно: перевірити інформацію про юридичну особу; у блоці “Категорія працівників” обрати пункт “Працівники із порушенням військового обліку” та вказати актуальну категорію; внести дані працівника; перевірити інформацію та підписати заяву КЕП.

Якщо документи подає уповноважена особа, заяву додатково має засвідчити керівник підприємства або інший підписант, зазначений у ЄДР. Після подання заявки необхідно чекати оновлення інформації у застосунку Резерв+.

