Робота з бронюванням в Україні: які спеціалісти найбільше потрібні під час війни

Верховна Рада до 2 серпня продовжила воєнний стан, тобто і загальну мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків від 25 до 60 років. Призову не підлягають громадяни, які мають відстрочку або бронювання.

Бронювання працівників необхідне для забезпечення стабільної роботи підприємств та установ, що мають стратегічне значення. Водночас працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або виконують роботи для потреб ЗСУ та інших військових формувань, отримують бронювання лише на шість місяців, яке можна оформити повторно після завершення дії "броні", зазначає "ТСН".

Наразі тематичних ресурсах пошуку та пропозицій роботи доступні тисячі вакансій із можливістю бронювання працівників. Найбільше їх у виробництві, логістиці, будівництві тощо по усій Україні.

Найбільше вакансій із бронюванням:

робочі спеціальності та виробництво — 4,2 тисячі вакансій;

будівництво та архітектура — майже 1,7 тисяч;

логістика, склад і ЗЕД — близько 1,7 тисяч;

транспорт та автобізнес — 1,5 тисяч;

адміністрація та керівництво — 1,3 тисячі.

Найменше ж вакансій, які гарантують бронь під час мобілізації, у сфері страхування.

Кількість вакансій з бронюванням Фото: work.ua

Вакансії з бронюванням у Києві

Скажімо, приватна інженерна команда, яка створює БПЛА літакового типу для захисту та розвідки, шукає інженера-електронника. Зарплату обіцяють у 40 000 – 70 000 грн.

Вакансія інженера-електронника Фото: скріншот

Приватна команда розробників дронів шукає конструктора БПЛА на зарплату у 50 000 – 120 000 грн.

Вакансія конструктора БПЛА Фото: скріншот

Продавець-консультант в одному з магазинів техніки та електроніки може отримувати від 40 000 до 50 000 грн. Перевагу у цьому випадку надають ветеранам.

Вакансія продавця у магазин електроніки Фото: скріншот

Активні та працьовиті кандидати, навіть без досвіду роботи, пенсійного та передпенсійного віку, а також ВПО, можуть працевлаштуватися двірником-озеленювачем. Роботодавець пропонує 21 000 гривень з надбавками.

Вакансія двірника Фото: скріншот

Документи для заброньованих працівників

Утім, навіть наявність бронювання не завжди гарантує відсутність проблем із ТЦК, якщо документи оформлені некоректно або інформація не внесена до реєстрів. Юристи зазначають, що найчастіше питання у "військкоматів" виникають, якщо працівник не має актуальної довідки чи наказу про бронювання, дані про бронь ще не внесені до електронних баз або роботодавець повідомив про оформлення бронювання, але документи фактично не подані або ще не погоджені.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов вважає, що потрібно переглянути питання бронювання для людей, недотичних до оборонної чи критичної структур. Наприклад, працівників культури чи держслужбовців.

У разі перегляду правил мобілізації в Україні першими до війська можуть почати відправляти чоловіків із бронюванням, оскільки вони перебувають на обліку і до них легше дістатися, ніж до "ухилянтів", заявляв народний депутат Сергій Нагорняк.