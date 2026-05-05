Заброньованих можуть мобілізувати першими: нардеп пояснив причину

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що в разі перегляду правил мобілізації в Україні першими до війська можуть почати відправляти чоловіків із бронюванням, оскільки вони перебувають на обліку і до них легше дістатися, ніж до "ухилянтів".

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Телеграф”.

За його словами, в Україні налічується до 2 млн чоловіків, які уникають мобілізації, і дістатися до них значно складніше, ніж до офіційно оформлених працівників підприємств.

Нагорняк пояснив, що працівники з бронюванням є в базах даних і ідентифіковані, тому для ТЦК простіше працювати саме з ними.

«Працівникам ТЦК простіше прийти на підприємство, де всі обліковані», — зазначив він.

Водночас депутат наголосив, що кількість заброньованих в Україні є надто великою, тоді як у ЗСУ відчувається гостра нестача людей. За його словами, бригади недоукомплектовані, і війську потрібно шукати ресурси для поповнення.

Відео дня

Він додав, що питання перегляду бронювання наразі обговорюється, зокрема йдеться про зміну підходів і можливе зменшення кількості працівників, які мають відстрочку.

Раніше повідомлялося, що в Україні представники ТЦК можуть перевіряти спортзали, щоб виявляти чоловіків, які можуть уникати мобілізації. Про це заявив голова громадської ради при Міноборони Юрій Гудименко.

За його словами, йдеться, зокрема, про тих, хто може мати фіктивну бронь і не перебуває на роботі. Також у Міноборони планують навести порядок у роботі ТЦК, які потрапляють у скандали через перевищення повноважень.

На тлі нестачі особового складу українська влада допускає перегляд підходів до бронювання, адже працівників підприємств розглядають як потенційний ресурс для поповнення ЗСУ.

Фокус писав, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до правил бронювання через зловживання. Водночас офіційних рішень наразі не ухвалено.