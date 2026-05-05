Забронированных могут мобилизовать первыми: нардеп объяснил причину

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в случае пересмотра правил мобилизации в Украине первыми в армию могут начать отправлять мужчин с бронированием, поскольку они состоят на учете и к ним легче добраться, чем к "уклонистам".

Об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, в Украине насчитывается до 2 млн мужчин, которые избегают мобилизации, и добраться до них значительно сложнее, чем до официально оформленных работников предприятий.

Нагорняк пояснил, что работники с бронированием есть в базах данных и идентифицированы, поэтому для ТЦК проще работать именно с ними.

"Работникам ТЦК проще прийти на предприятие, где все учтены", — отметил он.

В то же время депутат подчеркнул, что количество забронированных в Украине слишком велико, тогда как в ВСУ ощущается острая нехватка людей. По его словам, бригады недоукомплектованы, и войску нужно искать ресурсы для пополнения.

Он добавил, что вопрос пересмотра бронирования сейчас обсуждается, в частности речь идет об изменении подходов и возможном уменьшении количества работников, которые имеют отсрочку.

Ранее сообщалось, что в Украине представители ТЦК могут проверять спортзалы, чтобы выявлять мужчин, которые могут избегать мобилизации. Об этом заявил председатель общественного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

По его словам, речь идет, в частности, о тех, кто может иметь фиктивную бронь и не находится на работе. Также в Минобороны планируют навести порядок в работе ТЦК, которые попадают в скандалы из-за превышения полномочий.

На фоне нехватки личного составаукраинская власть допускает пересмотр подходов к бронированию, ведь работников предприятий рассматривают как потенциальный ресурс для пополнения ВСУ.

Фокус писал, что в Верховной Раде обсуждают возможные изменения в правила бронирования из-за злоупотреблений. В то же время официальных решений пока не принято.