Работа с бронированием в Украине: какие специалисты больше всего нужны во время войны

Верховная Рада до 2 августа продлила военное положение, то есть и всеобщую мобилизацию военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет. Призыву не подлежат граждане, которые имеют отсрочку или бронирование.

Бронирование работников необходимо для обеспечения стабильной работы предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение. В то же время работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или выполняют работы для нужд ВСУ и других военных формирований, получают бронирование только на шесть месяцев, которое можно оформить повторно после завершения действия "брони", отмечает "ТСН".

Сейчас на тематических ресурсах поиска и предложений работы доступны тысячи вакансий с возможностью бронирования работников. Больше всего их в производстве, логистике, строительстве и т.д. по всей Украине.

Больше всего вакансий с бронированием:

рабочие специальности и производство — 4,2 тысячи вакансий;

строительство и архитектура — почти 1,7 тысяч;

логистика, склад и ВЭД — около 1,7 тысяч;

транспорт и автобизнес — 1,5 тысяч;

администрация и руководство — 1,3 тысячи.

Меньше всего вакансий, которые гарантируют бронь во время мобилизации, в сфере страхования.

Количество вакансий с бронированием Фото: work.ua

Вакансии с бронированием в Киеве

Скажем, частная инженерная команда, которая создает БПЛА самолетного типа для защиты и разведки, ищет инженера-электронщика. Зарплату обещают в 40 000 — 70 000 грн.

Вакансия инженера-электронщика Фото: скриншот

Частная команда разработчиков дронов ищет конструктора БПЛА на зарплату в 50 000 — 120 000 грн.

Вакансия конструктора БПЛА Фото: скриншот

Продавец-консультант в одном из магазинов техники и электроники может получать от 40 000 до 50 000 грн. Предпочтение в этом случае предоставляют ветеранам.

Вакансия продавца в магазин электроники Фото: скриншот

Активные и трудолюбивые кандидаты, даже без опыта работы, пенсионного и предпенсионного возраста, а также ВПО, могут трудоустроиться дворником-озеленителем. Работодатель предлагает 21 000 гривен с надбавками.

Вакансия дворника Фото: скриншот

Документы для забронированных работников

Впрочем, даже наличие бронирования не всегда гарантирует отсутствие проблем с ТЦК, если документы оформлены некорректно или информация не внесена в реестры. Юристы отмечают, что чаще всего вопросы у "военкоматов" возникают, если работник не имеет актуальной справки или приказа о бронировании, данные о брони еще не внесены в электронные базы или работодатель сообщил об оформлении бронирования, но документы фактически не поданы или еще не согласованы.

Напомним, военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов считает, что нужно пересмотреть вопрос бронирования для людей, не имеющих отношения к оборонной или критической структурам. Например, работников культуры или госслужащих.

В случае пересмотра правил мобилизации в Украине первыми в армию могут начать отправлять мужчин с бронированием, поскольку они состоят на учете и к ним легче добраться, чем к "уклонистам", заявлял народный депутат Сергей Нагорняк.