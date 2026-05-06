Правила бронирования работников от мобилизации могут изменить. Пока власть говорит о "липовой" отсрочке, армия нуждается в людях, а бизнес опасается потерять работников. Фокус выяснил, к каким изменениям стоит готовиться в 2026 году.

В Украине снова заговорили о реформе системы бронирования от мобилизации. Пока речь не идет о полной отмене этого механизма, однако государство может пересмотреть критерии, по которым предприятия получают статус критически важных и могут оставлять часть военнообязанных работников на рабочих местах.

В парламенте говорят о возможном сокращении количества забронированных работников, ведь армия нуждается в пополнении, а многие боевые бригады остаются недоукомплектованными.

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, в Украине слишком много работников с отсрочкой. Он считает, что государство должно искать дополнительные ресурсы для армии, в частности пересмотрев подходы к бронированию работников. Это может создать новые риски для бизнеса, ведь первыми под внимание ТЦК и СП могут попасть именно мужчины с бронированием.

Кроме того, в Украине могут уменьшить количество предприятий, которые имеют статус критически важных для экономики и могут оформлять бронирование работников. По предварительным оценкам, сокращение может составить 10-20%, а критерии для получения такого статуса и в дальнейшем будут ужесточать.

Изменения в бронировании — в Украине происходят масштабные проверки

На фоне дискуссий о бронировании работников в Украине уже начались проверки. Речь идет не только о предприятиях, но и об учебных заведениях и студентах, которые получили отсрочку от службы.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Здебский заявил, что систему бронирования нужно пересмотреть, ведь вопрос касается не только работников, но и других оснований для отсрочки.

"Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Пока что на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет", — рассказал он.

В Украине проходят проверки учебных заведений и предприятий, чтобы выявить нелегальные случаи бронирования и отсрочки

Заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Катерина Анищенко рассказала в комментарии Фокусу, что изменения уже происходят. Поскольку начались проверки учебных заведений и предприятий.

"Изменения уже происходят. Сейчас осуществляются масштабные проверки предприятий и учебных заведений. Проверяют, в частности, случаи, когда лица формально имеют статус студентов, но фактически могут не учиться", — отметила она.

Учебные заведения проверяются на наличие студентов, которые втупили только ради отсрочки от мобилизации Фото: Відкриті джерела

Также внимание сосредоточено на предприятиях, которые получили статус критически важных. Их могут проверять на соответствие заявленным критериям, а также на реальное трудоустройство забронированных работников.

"Будут проверять, действительно ли работники трудоустроены, на каких условиях они работают и соответствует ли предприятие статусу критически важного", — пояснила эксперт.

Критически важных предприятий станет меньше

В Украине, по словам нардепа Руслана Горбенко, уже действует так называемый "условно негласный приказ" по уменьшению количества предприятий со статусом критически важных на 10-20%. Поэтому требования для получения такого статуса ужесточают ежеквартально.

Екатерина Анищенко считает ужесточение правил, по которым предприятия признают критически важными, вполне вероятным.

"После всех изменений можем предположить, что в постановления Кабинета министров будут внесены новые правки. Мы уже видим, что критерии пересматриваются. Так, в прошлом году изменили требования даже для резидентов Дія.City — там увеличили сумму дохода, которую должно показывать предприятие", — отметила адвокат.

В ноябре 2025 года правительство уточнило требования к резидентам Дія.City в рамках постановления №76, в частности о возможности получения статуса критически важного предприятия и бронировать работников

Из-за более жестких критериев некоторые компании могут потерять статус критически важных, а значит больше не смогут бронировать работников в 2026 году.

"Это может привести к тому, что определенные предприятия вообще потеряют статус критически важных. Подобные ситуации уже были: люди проходили военно-врачебную комиссию, предприятия теряли статус, а работников могли мобилизовать", — пояснила Анищенко.

В Украине нет решений по сокращению допустимого процента забронированных работников Фото: Из открытых источников

В то же время она отметила, что пока нет решения, которое бы прямо сокращало допустимый процент забронированных работников.

"На законодательном уровне таких изменений пока не видно. Сейчас действует подход, по которому во многих случаях может быть забронировано не более 50% военнообязанных работников", — добавила эксперт.

Увеличится ли дефицит на рынке труда

Украинский бизнес уже несколько лет работает в условиях кадрового голода, в частности из-за мобилизации и выезда людей за границу. Не ухудшит ли ситуацию изменения в правилах бронирования, особенно в сфере специалистов, которые ликвидируют последствия обстрелов?

По словам Екатерины Анищенко, работники, которые привлечены к ликвидации последствий атак и обеспечению критических процессов, вряд ли попадут под риск потери бронирования.

"Если мы говорим о ликвидации последствий обстрелов, то такие специалисты, насколько мне известно, имеют право на бронирование и уже забронированы. Вопрос о массовом снятии с них бронирования сейчас не стоит", — отметила она.

В то же время эксперт не исключает, что на других уровнях предприятий дефицит кадров может усилиться.

ИИ хотят внедрить для проверки бронирования

Среди идей, которые обсуждаются в рамках реформы в системе бронирования, является использование искусственного интеллекта для проверки данных о предприятиях и работниках. Теоретически это могло бы ускорить процесс и уменьшить человеческий фактор. Действительно ли могут ввести ИИ?

"Можем это предположить. Опять же, если мобилизация будет продолжаться и с предприятия будет снят статус критичности, тогда действительно может осуществляться проверка относительно оснований предоставления этого статуса", — отметила эксперт.

Полная отмена бронирования маловероятна

Несмотря на дискуссии вокруг мобилизации в Украине, полная отмена бронирования работников достаточно маловероятна. Государство одновременно нуждается в военных и работающей экономике.

Екатерина Анищенко также считает полную отмену бронирования почти невозможной.

"По моему мнению, это маловероятно и почти невозможно. Люди нужны, специалисты нужны. Предприятия, в частности в сельском хозяйстве и других важных отраслях, уже сейчас испытывают недостаток кадров", — сказала эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что военные жалуются на ухудшение качества мобилизационного ресурса. По их словам, в подразделения все чаще попадают люди с серьезными болезнями, зависимостями или низкой мотивацией, что затрудняет выполнение боевых задач.