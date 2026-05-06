Студентов 35+ могут проверить: в Раде допустили отмену отсрочек

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что в Украине могут пересмотреть систему отсрочек от мобилизации для отдельных категорий студентов. По его словам, государство сейчас ищет дополнительный мобилизационный ресурс.

Федиенко в эфире Апостроф TV обратил внимание на студентов в возрасте 35+, которые учатся на дневной форме, но фактически не посещают учебные заведения. Кроме того, депутат заявил о возможном аудите бронирования в отдельных областных администрациях, в частности в Луганской и Донецкой ОГА.

По словам Федиенко, по состоянию на сейчас парламент не получал официальной информации о проведении масштабных проверок забронированных работников. В то же время он предположил, что Кабинет Министров Украины мог учесть общественную критику, которая звучит в медиа и социальных сетях относительно отдельных категорий граждан, которые пользуются правом на отсрочку.

"И скорее всего, на мой взгляд, некоторые критерии, те, кто имеют отсрочку и те, кто имеют бронирование, скорее всего, могут быть проверены. Ну, например, речь идет о тех самых студентах возрастной категории 35+. Их примерно 200 000, которые находятся на дневной форме обучения", — отметил Александр Федиенко.

Нардеп отметил, что некоторые критерии бронирования и отсрочек могут быть пересмотрены. В качестве примера он привел студентов в возрасте 35+, которые учатся на дневной форме. По мнению Федиенко, именно такие категории граждан могут попасть под аудит и дальнейший пересмотр критериев бронирования и отсрочек от мобилизации.

"Но при этом примерно 20% из этих 200 тысяч ни разу не появлялись в учебных заведениях физически. Некоторые вообще ни разу не были в том регионе, где находится учебное заведение", — заявил Александр Федиенко.

Также депутат обратил внимание на ситуацию в отдельных областных военных администрациях, в частности Луганской и Донецкой.

"Например, в Луганской области забронировано 5 тысяч военнообязанных. Это при том, что область временно оккупирована. Что они там делают, какие функции выполняют — откровенно говоря, никто не знает", — сказал народный депутат.

