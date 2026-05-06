Студентів 35+ можуть перевірити: у Раді допустили скасування відстрочок

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що в Україні можуть переглянути систему відстрочок від мобілізації для окремих категорій студентів. За його словами, держава зараз шукає додатковий мобілізаційний ресурс.

Федієнко в ефірі Апостроф TV звернув увагу на студентів віком 35+, які навчаються на денній формі, але фактично не відвідують навчальні заклади. Крім того, депутат заявив про можливий аудит бронювання в окремих обласних адміністраціях, зокрема в Луганській та Донецькій ОВА.

За словами Федієнка, станом на зараз парламент не отримував офіційної інформації щодо проведення масштабних перевірок заброньованих працівників. Водночас він припустив, що Кабінет Міністрів України міг врахувати суспільну критику, яка лунає у медіа та соціальних мережах щодо окремих категорій громадян, які користуються правом на відстрочку.

"І скоріш за все, на мій погляд, деякі критерії, ті, хто мають відстрочку і ті, хто мають бронювання, скоріш за все, можуть бути перевірені. Ну, наприклад, мова йде про тих самих студентів вікової категорії 35+. Їх приблизно 200 000, які знаходяться на денній формі навчання", — зазначив Олександр Федієнко.

Нардеп наголосив, що деякі критерії бронювання та відстрочок можуть бути переглянуті. Як приклад він навів студентів віком 35+, які навчаються на денній формі. На думку Федієнка, саме такі категорії громадян можуть потрапити під аудит та подальший перегляд критеріїв бронювання і відстрочок від мобілізації.

"Але при цьому приблизно 20% із цих 200 тисяч жодного разу не з’являлися в навчальних закладах фізично. Деякі взагалі жодного разу не були в тому регіоні, де знаходиться навчальний заклад", — заявив Олександр Федієнко.

Також депутат звернув увагу на ситуацію в окремих обласних військових адміністраціях, зокрема Луганській та Донецькій.

"Наприклад, у Луганській області заброньовано 5 тисяч військовозобов’язаних. Це при тому, що область тимчасово окупована. Що вони там роблять, які функції виконують – відверто кажучи, ніхто не знає", — сказав народний депутат.

