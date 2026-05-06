Вміння грати в CS цінується на рівні підполковника: у Раді пояснили, чому армії потрібні геймери

Народний депутат від фракції Слуга народу Руслан Горбенко заявив, що українська армія дедалі більше потребує фахівців, здатних працювати з дронами та наземними роботизованими комплексами. За його словами, навички роботи за ноутбуком нині можуть цінуватися не менше, ніж офіцерське звання.

Сучасна війна переходить у технологічну площину, тому Україні потрібні люди, які можуть керувати роботизованими системами та безпілотниками навіть за сотні кілометрів від фронту, повідомив Горбенко в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Нардеп наголосив, що події на фронті у 2026 році показали: Україна не зможе перемогти Росію виключно кількісною перевагою. На його думку, ключовою перевагою мають стати технології, роботизовані системи та сучасне озброєння.

"Що показала ситуація на фронті у 2026 році? Кількісно ми ніколи не переможемо ворога, а зможемо перемогти тільки технологічно. ТЦК призивають у місяць приблизно 20–30 тисяч людей (принаймні так було у 2025 році). З них ефективно можна використовувати у війську 40–50%. Їх можна навчати працювати на наземних роботизованих комплексах (НРК)", — зазначив Горбенко

Він також нагадав, що президент України заявляв про замовлення 25 тисяч НРК. За словами Горбенка, ці системи можуть використовуватися для логістики, оборонних та штурмових операцій. Народний депутат зазначив, що для подальшої відсічі російській армії Україні потрібно щонайменше 100 тисяч ефективних військових, які зможуть працювати із сучасними технологіями та системами управління.

"Коли ми реформуємо цей підхід, озброїмо військо сучасними дронами та НРК, то точно будемо розуміти, а хто ж потрібен у війську. Відверто кажучи — молодь, яка може керувати НРК, як у PlayStation за 500 кілометрів від лінії фронту. Така практика є, але її треба тільки масштабувати", — зазначив Горбенко.

Нардеп також заявив, що оператори дронів і наземних роботизованих комплексів можуть отримувати високі зарплати. Він підкреслив, що українських хлопців потрібно берегти та ширше впроваджувати змішані системи ведення війни, де одночасно використовуються і дрони, і НРК.

"Нам потрібні фахівці, які вміють грати в Counter-Strike, беруть участь у всіх цих крутих турнірах. Вміння працювати за ноутбуком зараз цінується у війську на рівні підполковника. Розуміємо, що у молоді є батьки, особливо мами, вони дуже занепокоєні, щоб їхні діти були в безпеці. Сучасна війна може це надати, щоб хлопці в підвалах керували дронами на відстані 500–1000 кілометрів [від лінії фронту]. Для цього є і засоби, і можливості", — підсумував Горбенко.

