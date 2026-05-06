Умение играть в CS ценится на уровне подполковника: в Раде объяснили, почему армии нужны геймеры

Народный депутат от фракции Слуга народа Руслан Горбенко заявил, что украинская армия все больше нуждается в специалистах, способных работать с дронами и наземными роботизированными комплексами. По его словам, навыки работы за ноутбуком сейчас могут цениться не меньше, чем офицерское звание.

Современная война переходит в технологическую плоскость, поэтому Украине нужны люди, которые могут управлять роботизированными системами и беспилотниками даже за сотни километров от фронта, сообщил Горбенко в интервью изданию "Телеграф".

Нардеп отметил, что события на фронте в 2026 году показали: Украина не сможет победить Россию исключительно количественным преимуществом. По его мнению, ключевым преимуществом должны стать технологии, роботизированные системы и современное вооружение.

"Что показала ситуация на фронте в 2026 году? Количественно мы никогда не победим врага, а сможем победить только технологически. ТЦК призывают в месяц примерно 20-30 тысяч человек (по крайней мере так было в 2025 году). Из них эффективно можно использовать в армии 40-50%. Их можно обучать работать на наземных роботизированных комплексах (НРК)", — отметил Горбенко

Он также напомнил, что президент Украины заявлял о заказе 25 тысяч НРК. По словам Горбенко, эти системы могут использоваться для логистики, оборонительных и штурмовых операций. Народный депутат отметил, что для дальнейшего отпора российской армии Украине нужно не менее 100 тысяч эффективных военных, которые смогут работать с современными технологиями и системами управления.

"Когда мы реформируем этот подход, вооружим войско современными дронами и НРК, то точно будем понимать, а кто же нужен в армии. Откровенно говоря — молодежь, которая может управлять НРК, как в PlayStation за 500 километров от линии фронта. Такая практика есть, но ее надо только масштабировать", — отметил Горбенко.

Нардеп также заявил, что операторы дронов и наземных роботизированных комплексов могут получать высокие зарплаты. Он подчеркнул, что украинских ребят нужно беречь и шире внедрять смешанные системы ведения войны, где одновременно используются и дроны, и НРК.

"Нам нужны специалисты, которые умеют играть в Counter-Strike, участвуют во всех этих крутых турнирах. Умение работать за ноутбуком сейчас ценится в армии на уровне подполковника. Понимаем, что у молодежи есть родители, особенно мамы, они очень обеспокоены, чтобы их дети были в безопасности. Современная война может это предоставить, чтобы ребята в подвалах управляли дронами на расстоянии 500-1000 километров [от линии фронта]. Для этого есть и средства, и возможности", — подытожил Горбенко.

