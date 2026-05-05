Инвалидность отменят: возможно ли лишить статуса 3,4 млн украинцев

После предложения "обнулить" все справки об инвалидности в Украине дискуссия о мобилизации выходит на новый уровень — с радикальными идеями и еще более жесткими юридическими вопросами. Возможно ли лишить статуса миллионы людей одним решением и что на самом деле стоит за этой инициативой — разбирался Фокус.

Народный депутат Сергей Нагорняк предложил отменить все справки об инвалидности, кроме полученных из-за ранения на войне. По его словам, ВСУ испытывают существенную нехватку мужчин, а нынешняя система мобилизации не дает нужного результата, поэтому нужны новые подходы. Но, тут же возникает закономерный вопрос, а каким образом можно человека с инвалидностью лишить этого статуса.

Как заявил Нагорняк, следует "обнулить абсолютно все без исключения справки об инвалидности", оставив исключение только для военных, получивших ранения с 2014 года. Он добавил, что большинство таких справок, по его оценке, являются купленными, поэтому их нужно проверить на профпригодность.

Сколько в Украине людей с инвалидностью

Согласно официальным данным, по состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывается более 3,4 миллиона человек с инвалидностью. С начала полномасштабного вторжения количество людей с инвалидностью в стране выросло на 700 тысяч человек, об этом заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах, и такие же цифры озвучивали в МИД.

То есть фактически нардеп предлагает лишить этого статуса около 3 миллионов граждан страны. При этом есть порядок и основания для отмены статуса инвалидности, о чём сообщил Фокусу адвокат Роман Лихачёв. Существуют законы и установленные процедуры.

Отмена справок об инвалидности: насколько это реально

"Если есть сомнения в том, что кто-то получил инвалидность на законных основаниях, опровергнуть это должна экспертная комиссия. Но для этого нужно, к примеру, завести уголовное производство в отношении главы экспертной комиссии, которая неправомерно присвоила статус", — отмечает адвокат.

После этого в обязательном порядке вызывается человек, в отношении которого установлена инвалидность. Если подтверждается, что у него есть основания для получения этого статуса, то никто ничего отменить не может.

"Мы недавно выиграли суд, по которому незаконно отменили решение об инвалидности, а всё потому, что человек, военнослужащий, не прибыл на Центральную экспертную комиссию. Они написали, что якобы возможны нарушения на основании письма от следователя, так как в этой экспертной комиссии встречались нарушения", — рассказывает Лихачёв.

Если есть основания подозревать, что статус дали незаконно, его купили — нужно открывать уголовное производство и искать доказательства. Потом идти в суд, где доказывать, что при установлении инвалидности были допущены нарушения, устанавливать, по чьей вине это произошло, давали ли взятку, — это серьёзное расследование, рассказывает Фокус экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"А может, ему ошибочно установила экспертная комиссия, МСЭК, нарушив какой-то пункт, а он к этому никакого отношения не имел. В каждом случае нужно будет подходить индивидуально. А просто взять и сказать: "Мы отменяем вам все справки" — я, например, не понимаю, как это можно сделать", — отмечает Рева.

К тому же, если будет доказано в уголовном порядке, что человек купил себе инвалидность, о чём заявляет Нагорняк, то из этого следует, что он нанёс ущерб государству (получал пенсию, льготы). В таком случае, в порядке регресса, государство должно подать иск и взыскать эти деньги с того, кто это сделал.

"Если вы не докажете вины самого человека с инвалидностью, то тогда это должны делать те должностные лица, которые устанавливали ему инвалидность. Это тоже целая процедура", — подчёркивает экс-министр социальной политики.

И главный нюанс: Украина состоит в ряде международных конвенций, в том числе по защите лиц с инвалидностью. Поэтому у нас могут быть неприятности с выполнением европейских требований. Ведь люди с инвалидностью относятся к социально защищённой категории населения, отмечают эксперты.

В любом случае, чтобы доказать, что инвалидность куплена, а не приобретена, миллионы граждан со статусом инвалидности нужно будет повторно пройти комиссию. Даже по решению суда, которое будут оспаривать те, кто не согласен. Конечно, это время и нервы, но другого не дано.

Как вариант, отмечает Роман Лихачёв, придётся писать и принимать специальный закон. Но дело в том, что он может не пройти юридическую экспертизу, так как здравомыслящие юристы под таким документом свою подпись не поставят. Сегодня нужно думать о другом — о критическом росте детей с инвалидностью.

"Я когда-то запрашивал данные по инвалидности и обратил внимание на то, что у нас рождается всё больше детей с тяжёлыми заболеваниями, практически инвалидов. И беречь здоровье детей для воюющей нации — вот что должно быть приоритетом у государства. Потому что кого они собираются призывать, если у нас все будут больные, инвалиды. Я тут прочитал в медкнижке у 20-летних призывников такие болезни, про какие я даже не знал в их возрасте", — отметил адвокат.

Напомним, согласно статье 23 закона о мобилизации, лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу, о чем писал Фокус. Статус инвалидности (любой группы) является законным основанием для отсрочки. С ноября 2026 года подтверждать это право в ТЦК не требуется. Добровольный контракт с ВСУ возможен по состоянию здоровья.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде обсуждают возможные изменения в правила бронирования из-за злоупотреблений. В то же время официальных решений пока не принято.