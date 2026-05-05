Інвалідність скасують: чи можливо позбавити статусу 3,4 млн українців

Після пропозиції "обнулити" всі довідки про інвалідність в Україні дискусія про мобілізацію виходить на новий рівень — з радикальними ідеями і ще більш жорсткими юридичними питаннями. Чи можливо позбавити статусу мільйони людей одним рішенням і що насправді стоїть за цією ініціативою — розбирався Фокус.

Народний депутат Сергій Нагорняк запропонував скасувати всі довідки про інвалідність, крім тих, що отримані через поранення на війні. За його словами, ЗСУ відчувають істотну нестачу чоловіків, а нинішня система мобілізації не дає потрібного результату, тому потрібні нові підходи. Але, тут же виникає закономірне питання, а яким чином можна людину з інвалідністю позбавити цього статусу.

Як заявив Нагорняк, слід "обнулити абсолютно всі без винятку довідки про інвалідність", залишивши виняток тільки для військових, які отримали поранення з 2014 року. Він додав, що більшість таких довідок, за його оцінкою, є купленими, тому їх потрібно перевірити на профпридатність.

Скільки в Україні людей з інвалідністю

Згідно з офіційними даними, станом на початок 2026 року в Україні налічується понад 3,4 мільйона осіб з інвалідністю. Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю в країні зросла на 700 тисяч осіб, про це заявив колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах, і такі ж цифри озвучували в МЗС.

Тобто фактично нардеп пропонує позбавити цього статусу близько 3 мільйонів громадян країни. При цьому є порядок і підстави для скасування статусу інвалідності, про що повідомив Фокусу адвокат Роман Лихачов. Існують закони і встановлені процедури.

Скасування довідок про інвалідність: наскільки це реально

"Якщо є сумніви в тому, що хтось отримав інвалідність на законних підставах, спростувати це має експертна комісія. Але для цього потрібно, наприклад, завести кримінальне провадження щодо голови експертної комісії, яка неправомірно присвоїла статус", — зазначає адвокат.

Після цього в обов'язковому порядку викликається людина, щодо якої встановлено інвалідність. Якщо підтверджується, що в неї є підстави для отримання цього статусу, то ніхто нічого скасувати не може.

"Ми нещодавно виграли суд, за яким незаконно скасували рішення про інвалідність, а все тому, що людина, військовослужбовець, не прибула на Центральну експертну комісію. Вони написали, що нібито можливі порушення на підставі листа від слідчого, тому що в цій експертній комісії зустрічалися порушення", — розповідає Лихачов.

Якщо є підстави підозрювати, що статус дали незаконно, його купили — потрібно відкривати кримінальне провадження і шукати докази. Потім іти до суду, де доводити, що під час встановлення інвалідності було допущено порушення, встановлювати, з чиєї вини це сталося, чи давали хабар, — це серйозне розслідування, розповідає Фокус екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"А може, йому помилково встановила експертна комісія, МСЕК, порушивши якийсь пункт, а він до цього жодного стосунку не мав. У кожному випадку потрібно буде підходити індивідуально. А просто взяти і сказати: "Ми скасовуємо вам усі довідки" — я, наприклад, не розумію, як це можна зробити", — зазначає Рева.

До того ж, якщо буде доведено в кримінальному порядку, що людина купила собі інвалідність, про що заявляє Нагорняк, то з цього випливає, що вона завдала збитків державі (отримувала пенсію, пільги). У такому разі, в порядку регресу, держава повинна подати позов і стягнути ці гроші з того, хто це зробив.

"Якщо ви не доведете провини самої людини з інвалідністю, то тоді це повинні робити ті посадові особи, які встановлювали їй інвалідність. Це теж ціла процедура", — підкреслює екс-міністр соціальної політики.

І головний нюанс: Україна є учасницею низки міжнародних конвенцій, зокрема щодо захисту осіб з інвалідністю. Тому в нас можуть бути неприємності з виконанням європейських вимог. Адже люди з інвалідністю належать до соціально захищеної категорії населення, зазначають експерти.

У будь-якому разі, щоб довести, що інвалідність куплена, а не придбана, мільйони громадян зі статусом інвалідності потрібно буде повторно пройти комісію. Навіть за рішенням суду, яке оскаржуватимуть ті, хто не згоден. Звичайно, це час і нерви, але іншого не дано.

Як варіант, зазначає Роман Лихачов, доведеться писати й ухвалювати спеціальний закон. Але річ у тім, що він може не пройти юридичну експертизу, оскільки розсудливі юристи під таким документом свій підпис не поставлять. Сьогодні потрібно думати про інше — про критичне зростання дітей з інвалідністю.

"Я колись запитував дані щодо інвалідності та звернув увагу на те, що в нас народжується дедалі більше дітей із важкими захворюваннями, практично інвалідів. І берегти здоров'я дітей для нації, що воює, — ось що має бути пріоритетом у держави. Тому що кого вони збираються призивати, якщо у нас усі будуть хворі, інваліди. Я тут прочитав у медкнижці у 20-річних призовників такі хвороби, про які я навіть не знав у їхньому віці", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, згідно зі статтею 23 закону про мобілізацію, особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу, про що писав Фокус. Статус інвалідності (будь-якої групи) є законною підставою для відстрочки. З листопада 2026 року підтверджувати це право в ТЦК не потрібно. Добровільний контракт із ЗСУ можливий за станом здоров'я.

