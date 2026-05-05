"Обнуление" всех инвалидностей и платная отсрочка: нардеп предложил новые правила мобилизации

Народный депутат Сергей Нагорняк предложил ввести официальную платную отсрочку от службы и отменить все справки об инвалидности, кроме полученных из-за ранения на войне.

Об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, ВСУ испытывают существенную нехватку мужчин, а нынешняя система мобилизации не дает нужного результата, поэтому нужны новые подходы.

Нагорняк считает, что следует "обнулить абсолютно все без исключения справки об инвалидности", оставив исключение только для военных, получивших ранения с 2014 года. Он добавил, что большинство таких справок, по его оценке, являются купленными, поэтому их нужно проверить на профпригодность.

В то же время депутат предлагает ввести экономическое бронирование: те, кто хочет получить отсрочку, должны платить официально.

"Кто желает получить официальную отсрочку от службы, платит за это "в белую" и спокойно передвигается по Украине и выезжает за ее пределы", — пояснил он.

Полученные средства, по его идее, следует направлять на мотивацию добровольцев — в частности, на выплаты новобранцам и развитие рекрутинга в ВСУ.

Нагорняк признал, что такая модель может выглядеть несправедливой, ведь состоятельные смогут избегать службы, однако отметил, что подобная практика фактически уже существует из-за покупки справок. Он также добавил, что предлагает таким способом выровнять ситуацию с мобилизацией.

Ранее сообщалось, что в Украине представители ТЦК могут проверять спортзалы, чтобы выявлять мужчин, которые могут избегать мобилизации. Об этом заявил председатель общественного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

По его словам, речь идет, в частности, о тех, кто может иметь фиктивную бронь и не находится на работе. Также в Минобороны планируют навести порядок в работе ТЦК, которые попадают в скандалы из-за превышения полномочий.

На фоне нехватки личного состава украинская власть допускает пересмотр подходов к бронированию, ведь работников предприятий рассматривают как потенциальный ресурс для пополнения ВСУ.

Фокус писал, что в Верховной Раде обсуждают возможные изменения в правила бронирования из-за злоупотреблений. В то же время официальных решений пока не принято.