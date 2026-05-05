"Обнулення" всіх інвалідностей і платна відстрочка: нардеп запропонував нові правила мобілізації

Народний депутат Сергій Нагорняк запропонував запровадити офіційну платну відстрочку від служби та скасувати всі довідки про інвалідність, окрім отриманих через поранення на війні.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Телеграф”.

За його словами, ЗСУ відчувають суттєву нестачу чоловіків, а нинішня система мобілізації не дає потрібного результату, тому потрібні нові підходи.

Нагорняк вважає, що слід “обнулити абсолютно всі без винятку довідки про інвалідність”, залишивши виняток лише для військових, які отримали поранення з 2014 року. Він додав, що більшість таких довідок, за його оцінкою, є купленими, тому їх потрібно перевірити на профпридатність.

Водночас депутат пропонує запровадити економічне бронювання: ті, хто хоче отримати відстрочку, мають платити офіційно.

“Хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби, платить за це “в білу” і спокійно пересувається Україною та виїжджає за її межі”, — пояснив він.

Отримані кошти, за його ідеєю, слід спрямовувати на мотивацію добровольців — зокрема, на виплати новобранцям та розвиток рекрутингу до ЗСУ.

Нагорняк визнав, що така модель може виглядати несправедливою, адже заможні зможуть уникати служби, однак зазначив, що подібна практика фактично вже існує через купівлю довідок. Він також додав, що пропонує таким способом вирівняти ситуацію з мобілізацією.

Раніше повідомлялося, що в Україні представники ТЦК можуть перевіряти спортзали, щоб виявляти чоловіків, які можуть уникати мобілізації. Про це заявив голова громадської ради при Міноборони Юрій Гудименко.

За його словами, йдеться, зокрема, про тих, хто може мати фіктивну бронь і не перебуває на роботі. Також у Міноборони планують навести порядок у роботі ТЦК, які потрапляють у скандали через перевищення повноважень.

На тлі нестачі особового складу українська влада допускає перегляд підходів до бронювання, адже працівників підприємств розглядають як потенційний ресурс для поповнення ЗСУ.

Фокус писав, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до правил бронювання через зловживання. Водночас офіційних рішень наразі не ухвалено.