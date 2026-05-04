Правила бронирования в Украине могут изменить: нардеп рассказал, кто рискует лишиться отсрочки

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего в обществе уже неоднократно обсуждался вопрос пересмотра правил бронирования.

В рамках реформы армии в Украине необходимо проверить все бронирование. Причем это касается не только мужчин, которые работают, но и студентов с отстрочками, заявил в беседе с "Телеграфом" нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский.

"Конечно, нужно пересмотреть бронирование. Пока на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет", — заявил Здебский.

Он уточнил, что вопрос не в самом бронировании, а в подходе к нему, поскольку есть немало "липовых" бронирований. Однако среди забронированных есть и те, кто работает на критических предприятиях.

"Это довольно трудный разговор. Но надо думать и менять подходы, создавать четкие правила. Отслеживать бронирование и отсрочки, а для этого нужно создать соответствующий контрольный орган", — уточнил парламентарий.

По его словам, бронирование должно быть и для сельскохозяйственного сектора, аграриев, критической инфраструктуры, чтобы страна могла работать в состоянии войны. Однако это не значит, что те, кто просто не хотят уходить на фронт, пользуются этим.

"Нам нужно улучшить бронирование, мобилизацию, отсрочки и т.д. Армия нуждается в людях", — подытожил он.

Количество работников, забронированных от мобилизации в Украине, составляет 1,3 миллиона человек, что стало существенным увеличением за последний год. Это свидетельствует о расширении механизма бронирования и рост его роли в поддержке экономики во время войны.

Напомним, одна из идей, которая сейчас обсуждается на уровне подкомитетов Верховной Рады относительно бронирования, — обязать предприятия, которые бронируют своих сотрудников, отправлять по несколько человек вместо каждого забронированного работника.

Также сообщалось, что в Украине могут внести изменения в подход к мобилизации, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций с работниками ТЦК. При этом ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, могут стать более жесткими.