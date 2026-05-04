Правила бронювання в Україні можуть змінити: нардеп розповів, хто ризикує втратити відстрочку

Збройні сили України відчувають гостру нестачу особового складу, через що в суспільстві вже неодноразово обговорювалося питання перегляду правил бронювання.

У рамках реформи армії в Україні необхідно перевірити всі бронювання. До того ж це стосується не тільки чоловіків, які працюють, а й студентів із відстрочками, заявив у бесіді з "Телеграфом" нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський.

"Звичайно, потрібно переглянути бронювання. Поки що на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають у 50 і в 40 років", — заявив Здебський.

Він уточнив, що питання не в самому бронюванні, а в підході до нього, оскільки є чимало "липових" бронювань. Однак серед заброньованих є й ті, хто працює на критичних підприємствах.

"Це досить важка розмова. Але треба думати і змінювати підходи, створювати чіткі правила. Відстежувати бронювання і відстрочки, а для цього потрібно створити відповідний контрольний орган", — уточнив парламентарій.

За його словами, бронювання має бути і для сільськогосподарського сектору, аграріїв, критичної інфраструктури, щоб країна могла працювати в стані війни. Однак це не означає, що ті, хто просто не хочуть іти на фронт, користуються цим.

"Нам потрібно поліпшити бронювання, мобілізацію, відстрочки тощо. Армія потребує людей", — підсумував він.

Кількість працівників, заброньованих від мобілізації в Україні, становить 1,3 мільйона осіб, що стало суттєвим збільшенням за останній рік. Це свідчить про розширення механізму бронювання та зростання його ролі в підтримці економіки під час війни.

Нагадаємо, одна з ідей, яка наразі обговорюється на рівні підкомітетів Верховної Ради щодо бронювання, — зобов'язати підприємства, які бронюють своїх співробітників, відправляти по кілька осіб замість кожного заброньованого працівника.

Також повідомлялося, що в Україні можуть внести зміни в підхід до мобілізації, щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій із працівниками ТЦК. При цьому обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть стати більш жорсткими.