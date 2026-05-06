Без этого не смогут уехать: в Раде предлагают обязать парней 18-22 лет проходить БЗВП

Украинский парламент не планирует снижать мобилизационный возраст, но, если Россия проведет масштабную мобилизацию, то обстоятельства изменятся.

Поэтому стоит обязать ребят в возрасте 18-22 лет проходить военную подготовку перед выездом за границу. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

По его словам он поддерживает решение Правительства относительно выезда молодых ребят 18-22 лет, но должно быть одно, "но". Без которого они не смогут выехать за границу.

"Эти ребята должны пройти БЗВП. А уже на БЗВП рекрутеры и психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше. А сейчас как раз будет повышение денежного обеспечения, о чем говорил президент. В принципе, можно будет зарабатывать большие деньги, управляя НРК, дронами", — говорит Горбенко.

Также он сказал, что у Рады нет "политической воли" снижать мобилизационный возраст, но это может произойти, если РФ объявит мобилизацию.

"Что касается снижения призывного возраста, то в Раде точно нет политической воли. И, в первую очередь, нет и таких обстоятельств, чтобы поднимать этот вопрос. Благодаря технологическому прогрессу в армии нашим ребятам на большинстве направлений уже удалось остановить врага. Поэтому действительно должна быть причина, когда условно Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона — миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться", — заявил Горбенко.

Напомним, что командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов предложил снизить мобилизационный возраст в Украине до 23 лет, а также ограничить выезд за границу для мужчин до 22 лет. По его мнению, такие шаги могут стать частью долгосрочной стратегии государства в условиях длительной войны и помочь решить проблему нехватки личного состава.

Также нардеп Александр Федиенко заявил, что в Украине могут пересмотреть систему отсрочек от мобилизации для отдельных категорий студентов. По его словам, государство сейчас ищет дополнительный мобилизационный ресурс.